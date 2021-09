Comment bien choisir son enceinte Bluetooth ?

Pour apprécier au mieux la musique, il est toujours préférable d’avoir à sa disposition un système audio capable de fournir une bonne qualité sonore. De nos jours, les enceintes sans fil Bluetooth sont devenues un des accessoires audio qui accompagne et séduit le plus les utilisateurs de smartphone. Que vous soyez chez vous ou en extérieur, elles vous permettront d’apprécier vos tubes préférés. D’un côté, nous avons les modèles filaires à utiliser à la maison.

Ces types d’enceintes disposent souvent d’une puissance impressionnante. D’un autre côté, nous avons les modèles sans fil idéaux pour une utilisation mobile. Pourvus d’une batterie rechargeable, ils ont l’avantage d’être peu encombrants et de fournir une bonne puissance sonore. Une fois connectée par Bluetooth à votre smartphone, elle est capable d’amplifier le son de votre musique. Mais quelle enceinte choisir et pour quel usage ?

L’utilisation souhaitée pour l’enceinte Bluetooth

Une enceinte Bluetooth à utiliser en intérieur ne sera pas le même que pour une autre à utiliser en extérieur. Ainsi, avant d’effectuer votre achat, il convient de définir le type d’utilisation que vous comptez faire avec l’appareil. Les enceintes Bluetooth fixes conviennent pour une utilisation en internet à domicile.

Les modèles nomades sont plutôt destinés pour les personnes qui veulent écouter de la musique n’importe où. De même, une enceinte à utiliser dans un bureau ne sera pas le même qu’une autre à emmener pendant une randonnée ou en pique-nique. Le modèle à choisir ne sera pas non plus le même pour animer une fête ou pour bercer un enfant par exemple.

Enceinte nomade mini compacte.

Ce type d’enceinte se distingue par son format compact et sa légèreté. Malgré sa petite taille, elle est capable de fournir une qualité sonore très appréciable. D’une manière générale, elle possède un design très attractif. Elle peut se glisser facilement dans votre sac à dos. Vous pourrez la transporter partout où vous irez.

Parmi les meilleurs modèles d’enceintes nomades mini compactes du moment, nous pouvons citer le mini Enceinte Bluetooth portable JBL GO 2. Disposant d’une autonomie allant jusqu’à 5 heures, cet appareil étanche sera parfait pour une utilisation au bord de la piscine ou à la plage. À la fois petite et légère, elle trouvera facilement sa place dans votre sac.

Nous pouvons également citer le Xoopar boy stéréo black. Cette enceinte vous séduira par ses traits de figurine Art Toy. Mesurant 12 cm, avec sa puissance de 10 W, ce haut-parleur connecté de couleur noire avec lecteur carte micro SD est capable de diffuser votre musique préférée en très haute-fidélité.

Enceinte nomade portable

À la fois compact et léger, ce type d’enceinte pourra vous suivre partout. Elle est dotée d’une batterie rechargeable et d’un récepteur Bluetooth. Il existe des modèles que vous pourrez utiliser en tant que kit mains libres. Certains modèles sont même résistants à l’eau et à la poussière. Parmi les meilleurs modèles disponibles sur le marché, nous pouvons citer l’enceinte Bluetooth Bose SoundLink.

Pourvue d’une batterie d’une autonomie jusqu’à 10 heures, cette enceinte Bluetooth de chez Bose est capable de délivrer un son pur avec des basses profondes. Elle a une portée sans fil jusqu’à 9 m. Très pratique, cet appareil pourra également être utilisé en tant que kit mains libres. Autrement dit, vous pourrez l’utiliser pour prendre vos appels téléphoniques.

Nous pouvons également distinguer l’enceinte portable Sony SRS-XB23. Équipé de deux radiateurs passifs, ce dispositif est capable de délivrer un son percutant avec des basses profondes. Il dispose d’une autonomie de 12 h. Avec sa taille compacte, vous pourrez l’emmener partout. Très solide, cette enceinte peut résister au choc, à l’eau et à la poussière.

Enceinte Bluetooth d’intérieur

Ce type d’enceinte Bluetooth est également de petite taille, mais elle est relativement grande comparée aux enceintes nomades portable et mini compacte. Cependant, les enceintes Bluetooth d’intérieur sont capables de fournir un son de très bonne qualité. Parmi les meilleurs appareils de cette catégorie, nous pouvons citer l’enceinte Bluetooth Portable Klipsch Heritage Groove.

Cet appareil utilise la technologie Bluetooth pour se connecter avec votre tablette ou smartphone. Vous pourrez l’utiliser pour écouter la radio sur Internet ou les morceaux musicaux dans votre appareil mobile. Pourvu d’une batterie rechargeable, cet appareil dispose d’une autonomie de 8 heures. Avec son puissant haut-parleur, cette enceinte Bluetooth est capable de délivrer un son riche et dynamique.

Nous pouvons aussi distinguer le Haut-parleur Bluetooth Marshall Stanmore II. Cette enceinte Bluetooth est considérée étant la plus polyvalente de la gamme Marshall de Stanmore. En effet, elle peut s’adapter à toutes les pièces, qu’il s’agisse d’une salle de bain ou d’un salon. Elle a une portée sans fil jusqu’à 10 m sans perte de signal. Avec son apparence classique, elle apportera une touche vintage à votre pièce. Avec ses amplificateurs de classe D, elle vous procurera un son de qualité supérieure.