Test : Netgear RBK752, le Mesh n’a pas fini de vous étonner.

Mesh, Wifi6, AX4200, Triband, le Wifi n’a pas fini de faire parler de lui et Netgear élève encore le niveau avec ce kit Netgear RBK752, grosse mise à jour de la gamme précédente. Le pack fourni en test est ici fait pour couvrir 350 m² dans une maison. D’autres packs permettent 525 à 700 m², cette explosion de couverture est la marque de l’évolution de la technologie Mesh que nous allons donc tester.



Préambule.

Faut-il encore présenter Netgear ? Marque incontournable dans l’univers réseau à destination des particuliers, elle continue à apporter son lot de nouveauté dans cet univers en s’essayant également dans d’autres secteurs tels les assistants vocaux et très récemment avec des tableaux artistiques numériques de grande taille de la gamme Canvas. Même si son marché de prédilection voit apparaitre de plus en plus de concurrent venant du soleil levant, Netgear a toujours su se démarquer par une qualité irréprochable et une configuration des plus intuitives. Prenons le temps de faire le tour du kit RBK752, positionné en milieu de gamme chez le constructeur mais aux fonctionnalités toujours plus importantes.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Couverture Wifi jusqu’à 350 m²

6 antennes internes haute performance dotées d’amplificateurs puissants

Beamforming implicite et explicite pour les bandes 2,4 et 5 GHz

Compatibilité MU-MIMO pour diffuser vos données en simultané sur plusieurs appareil

Puissant processeur quatre cœurs 1,4 GHZ

Wi-Fi Tri-Band AX4200 : 2,4 GHz (600 Mbit/s) + 5 GHz (1 200 Mbit/s) pour connecter des périphériques WiFi à Internet

Liaison WiFi dédiée de 5 GHz (2 400 Mbit/s) pour des connexions plus rapides entre la base Orbi et le satellite Orbi

Dimensions : 22 x 18 x 5 cm

Poids : 0.450 g

Ports : 1 port WAN Gigabit et 3 ports Ethernet Gigabit LAN pour le module Routeur et 2 ports LAN Gigabit Ethernet sur le satellite.

Mémoire : 512 Mo de mémoire flash NAND et 1 Go de RAM

Compatible avec Alexa d’Amazon et l’Assistant Google

Sécurité : Protection de données et antivirus complète pour votre PC, Mac® et vos appareils mobiles avec NETGEAR Armor™

Sécurité Wifi normalisée (802.11i, chiffrement AES 128 bits avec PSK)

Réseau Wifi invité simple pour configurer un accès Internet séparé et sécurisé pour les invités

Garanties : garantie matérielle NETGEAR de 2 ans. Support technique de base disponible 24 h/24 et 7 j/7 pendant les 90 jours suivant la date d’achat auprès d’un revendeur NETGEAR agréé.

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

1 routeur Orbi (RBR750)

1 satellite Orbi (RBS750)

1 câble Ethernet (2 m)

2 adaptateurs secteur de 12 V / 2,5 A

Guide de démarrage rapide