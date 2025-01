MPG Z890 CARBON WIFI : La nouvelle carte mère phare de MSI

Avec le lancement de la MPG Z890 CARBON WIFI, MSI continue de repousser les limites de la performance pour répondre aux attentes des joueurs exigeants et des créateurs de contenu. Cette carte mère, basée sur le chipset Z890 d’Intel, se positionne comme un choix incontournable pour exploiter pleinement les dernières générations de processeurs et technologies.

MSI, l’un des leaders mondiaux de l’informatique, est reconnu pour son engagement envers l’innovation et la qualité. Sa gamme MPG, dédiée aux performances gaming et aux utilisateurs avancés, s’enrichit avec cette nouvelle carte mère qui promet puissance, stabilité et polyvalence.

Un support complet pour les processeurs Intel de 14e génération

Le chipset Z890, au cœur de cette carte, offre un support natif pour les processeurs Intel Core de 14ᵉ génération, garantissant une compatibilité optimale et des performances sans compromis. Grâce à sa conception robuste, la MPG Z890 CARBON WIFI peut gérer des overclockings avancés, permettant aux utilisateurs de maximiser les capacités de leur processeur tout en maintenant une stabilité exceptionnelle.

Un design haut de gamme pour un refroidissement efficace

MSI a doté cette carte mère d’un design thermique sophistiqué, intégrant des dissipateurs étendus et des pads thermiques de haute qualité. Ces éléments assurent un refroidissement optimal même sous charge intense, un atout crucial pour les joueurs et les professionnels travaillant sur des tâches gourmandes en ressources. En outre, son esthétique mêle sobriété et modernité grâce à des accents en carbone qui séduiront les amateurs de configurations élégantes.

Connectivité avancée : Un bond vers l’avenir

La MPG Z890 CARBON WIFI se distingue par une connectivité de pointe. Elle est équipée du Wi-Fi 7, offrant des vitesses de connexion fulgurantes et une latence minimale, idéale pour les jeux en ligne et le streaming. À cela s’ajoute une multitude de ports USB, dont des USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, garantissant des transferts ultra-rapides. La présence de ports PCIe 5.0 renforce sa compatibilité avec les dernières cartes graphiques et SSD NVMe pour une expérience utilisateur inégalée.

Une personnalisation au cœur de l’expérience

Les amateurs de tuning apprécieront les options de personnalisation proposées par MSI. La carte mère prend en charge le Mystic Light, permettant d’ajouter des effets RGB synchronisables avec d’autres composants compatibles. L’utilisateur peut ainsi concevoir une configuration unique, adaptée à ses goûts et à son style.

Sécurité et durabilité renforcées

La MPG Z890 CARBON WIFI n’est pas seulement performante, elle est également conçue pour durer. Grâce à des composants de qualité militaire et une double protection ESD, elle offre une fiabilité accrue, même dans des environnements exigeants. Sa conception optimisée pour une alimentation électrique stable contribue à protéger vos composants tout en assurant des performances maximales.

Récapitulatif technique

Chipset : Intel Z890

: Intel Z890 Processeurs compatibles : Intel Core de 14ᵉ génération

: Intel Core de 14ᵉ génération Connectivité réseau : Wi-Fi 7, Ethernet 2,5 GbE

: Wi-Fi 7, Ethernet 2,5 GbE Emplacements PCIe : Support du PCIe 5.0

: Support du PCIe 5.0 Ports USB : USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0

: USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 Stockage : Prise en charge de plusieurs SSD NVMe avec PCIe 5.0

: Prise en charge de plusieurs SSD NVMe avec PCIe 5.0 Personnalisation RGB : Mystic Light compatible

: Mystic Light compatible Refroidissement : Dissipateurs thermiques étendus, pads thermiques haut de gamme

: Dissipateurs thermiques étendus, pads thermiques haut de gamme Sécurité : Composants de qualité militaire, double protection ESD

