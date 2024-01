CES 2024 : LUBA 2 AWD Series, le nouveau robot tondeuse design de Mammotion.

Avec son LUBA 2 AWD Series, la marque Mammotion entend bien offrir à tous les propriétaires de pelouse une nouvelle solution connectée pour tondre leur pelouse. La marque vient en effet d’annoncer sa présence au CES 2024 et présentera sa nouvelle série LUBA 2 AWD de robot tondeuse au CES Smart Home 2024.

Le marché du robot tondeuse séduit de plus en plus de consommateur, et pour cause, quoi de plus agréable que d’avoir une belle pelouse ou un beau gazon coupé tel un terrain de golf sans devoir le faire. Si certaines marque comme Husqvarna sont des références dans le domaine, d’autres marque comme Mammotion tente de séduire un public intéressé.

LUBA 2 AWD Series, Maîtrise tout-terrain et détecteur d’objet.

Cette nouvelle série de robot tondeuse LUBA 2 AWD Series proposée par la marque se présente comme une solution globale pour tondre les pelouses. La marque annonce sur cette série un robot tondeuse capable de franchir sans effort des pentes raides de 38 degrés sans perdre son élan. Pour cela le robot tondeuse s’appuie sur une suspension robuste et sa transmission intégrale renforcée.

Le robot est également équipé d’une vision 3D bionique, des radars à ultrasons qui lui permettent de detecter les obstacles de la taille de 2.5 cm. Le robot tondeuse est également doté de « pare-chocs physiques » lui permettant de manœuvrer de manière experte autour des animaux, des tuyaux d’arrosage et des dangers délicats, sans interruption de tonte.

Faite de votre pelouse une œuvre d’art.

Détail intéressant, la société a développé une application qui communique avec le robot tondeuse LUBA 2 AWD Series et qui permet de personnaliser son trajet de coupe de sorte de transformer l’herbe en motifs, ou en emblèmes et décorations personnalisables.

Enfin, dernier détail mais non des moindre, il n’est pas nécessaire de venir placer un fil périmétrique autour de votre pelouse.

Prix et Disponibilité.

La série LUBA 2 AWD, disponible à partir du 7 janvier 2024 , comprend huit modèles différents, s’adressant à différentes tailles de pelouse de 0,05 à 2,5 ares. Avec des options de hauteur de coupe allant de 2.5cm à 10 cm. Ces modèles sont disponibles à l’achat en ligne à un prix indicatif de départ de 2 099 $.