Comment améliorer le WiFi Orange ?

Une connexion trop lente est très désagréable. Surtout lorsqu’internet est votre allier de travail. Pour les utilisateurs du Wi-Fi orange, la question sur comment l’améliorer se pose assez fréquemment. Dans ce dossier, nous allons donc vous donner quelques astuces pour rendre votre Wi-Fi plus fluide et ainsi profiter d’une meilleure connexion internet partout dans la maison.

L’importance de bien placer votre box WiFi

L’emplacement de votre box internet est le tout premier élément que vous devez prendre en compte si vous souhaitez avoir une bonne connexion Wi-Fi. En effet, afin de connecter vos différents appareils à internet, le réseau Wi-Fi utilise des ondes. Les obstacles physiques et les interférences peuvent altérer ces ondes et les empêcher de bien circuler. Il est alors crucial de choisir le bon endroit pour placer votre box.

Comme nous l’avons déjà mentionné dans notre dossier concernant les 5 solutions pour améliorer le WiFi dans la maison, le centre de la maison est le lieu idéal pour placer votre box. En effet, lorsqu’il est posé au centre de la pièce, les signaux radio n’ont pas de difficulté à traverser les murs. Tous les occupants de la maison peuvent alors profiter d’une connexion fluide.

Choisir le meilleur endroit pour surfer

Lorsque vous souhaitez surfer sur internet via le WiFi orange, l’idéal est de vous placer dans un endroit où la connexion est le plus rapide. Si la box est située au centre de la salle de séjour, par exemple, il est conseillé de vous connecter dans cette pièce. L’essentiel est de vous trouver à proximité pour que les ondes puissent parvenir sur votre appareil sans trop de difficulté. Afin que tout le monde puisse profiter de votre WiFi orange, vous pouvez réaménager votre espace, permettant ainsi à chacun de surfer sur internet en tout confort.

Placer la box dans un endroit ouvert

Le fait de placer la box WiFi dans un endroit ouvert s’avère également judicieux. L’idée est d’opter pour une pièce de la maison qui s’ouvre à toutes les autres pièces et dans laquelle vous ne fermez presque jamais la porte. Le salon ou encore la salle à manger sont des lieux ouverts où vous pouvez installer votre box. En plaçant celui-ci dans un endroit ouvert, tous les utilisateurs pourront accéder plus facilement au réseau WiFi orange. L’idéal est d’entreposer votre box en hauteur, loin des objets métalliques et du micro-onde. Vous devez également éviter de la placer près de murs en béton.

Effectuer une mise à jour de votre réseau

Pour pouvoir disposer d’un WiFi performant, sécurisé et surtout capable de supporter vos différents périphériques, il est recommandé de le mettre à jour régulièrement. Le programme interne ou Firmware doit être régulièrement mis à jour afin de disposer des dernières fonctionnalités disponibles. Pour procéder à la mise à jour du Firmware, vous devez tout d’abord déterminer le modèle de routeur dont vous disposez. Il vous reste qu’à vérifier la disponibilité d’un nouveau Firmware, à vous connecter sur votre routeur puis à installer la dernière version disponible.

Utiliser l’application Mon WiFi pour Smartphone

Afin d’améliorer votre Wi-Fi orange sur Smartphone, vous pouvez utiliser l’application Mon WIFI. En effet, peu de clients Orange le savent, mais l’opérateur a développer une application qui permet à ses clients d’accéder aux différents paramètre depuis leur smartphone. Pour vous connecter à un réseau WiFi via un appareil Android, vous devez en premier lieu balayer l’écran de haut en bas.

Vous devez ensuite activer le WiFi en appuyant sur le symbole qui le représente d’une manière prolongé. Une fois ces opérations terminées, vous pouvez appuyer sur le réseau répertorié. Pour éviter que des personnes de l’extérieure utilisent votre réseau WiFi orange, il est fortement recommandé de vous créer un mot de passe difficile à deviner et de le changer assez fréquemment.

Investir dans un routeur, répéteur

Enfin, pour améliorer votre WiFi orange, investir dans un routeur Wi-Fi ou dans un répéteur Wi-Fi peut être une alternative intéressante. À condition, évidemment, d’opter pour un appareil de bonne qualité et adapté. Il existe une nette différence entre un routeur et un répéteur. Le routeur est un appareil qui sert à récupérer la connexion internet au réseau local. Il le transforme ensuite en signal internet pouvant être compris par vos différents appareils.

Le répéteur, quant à lui, est un dispositif permettant de répéter un signal reçu par votre box. Il vous suffit de le placer dans un endroit où le signal est parfait pour qu’il puisse le répéter dans une surface beaucoup plus grande. L’utilisation du répéteur est conseillée si vous désirez étendre le signal sur une superficie de 100 m² à 200 m². Notons au passage qu’Orange propose également un répéteur WiFi 6. Cette solution permettra d’étendre le Wi-Fi dans la maison.