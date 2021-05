Kobo Elipsa, la nouvelle liseuse de Kobo.

Avec la Kobo Elipsa, Kobo sort sa nouvelle liseuse, une liseuse qui permettra de prendre des notes dans des livres numériques, PDF. Un marché qui a son public et dans lequel la concurrence n’est pas très forte.

En effet, outre le marché de la tablette « multimédia », il existe aussi un marché concernant les liseuses. Ces tablettes dotée d’un écran généralement e-ink et qui sont avant tout destinées à tous ceux qui aiment lire des livres.

Kobo Elipsa, dans la continuité de la marque.

Dans ce segment, Kobo a su s’imposer comme une marque de référence et fait face à Amazon et sa Kindle. Cette nouvelle liseuse, la Kobo Elipsa apporte une petite nouveauté. En effet, il s’agit d’une liseuse qui est équipée d’un stylet qui lui est dédié.

Cette nouvelle liseuse est équipée d’un écran sans reflet E Ink Carta 1200 de 10,3 pouces. Détail intéressant, il est possible de régler la luminosité de l’écran également. De la sorte, le soit il sera possible de mettre une lumière un peu plus douce et en jouréne en plein soleil, plus fort pour mieux voir.

Pour le stockage des livres et autres eBook, Kobo a équipé la Kobo Elipsa d’une capacité mémoire de 32 Go. Il sera ainsi possible de télécharger les livres parmi les six millions de livres disponible sur la librairie Kobo.

Kobo Elipsa, PDF et bloc-notes.

Outre les livres numériques, la liseuse peut également faire fonction de bloc-notes, pense-bête ou encore liste de tâches. C’est avec cette fonction que le stylet prend tout son sens. Il sera ainsi possible d’écrire à main levée avec le stylet pour ce qui est de vos notes.

Pour la connexion vers internet, vous pourrez compter sur la présene du Wi-Fi qui permettra de connecter la Kobo Elipsa à votre connexion Internet.

Prix et disponibilité.

Le pack Kobo Elipsa, comprenant la liseuse, le stylet et la SleepCover, sera proposé au prix de 399,99€ sur le site Kobo et les revendeurs partenaires.

Les pré-commandes seront disponibles dès le 20 mai et la liseuse sera proposée en magasin et en ligne le 24 juin. La Kobo Elipsa est disponible en Bleu Nuit, avec son stylet Kobo noir et la SleepCover bleu ardoise.