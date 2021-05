Les mini-PC KUBB et OCTO de BleuJour !

Avec ces nouveaux mini-PC KUBB et OCTO, BleuJour, fabricant français d’ordinateurs tente une fois de plus de séduire en proposant des ordinateurs de bureau design et originaux. Des ordinateurs équipés de processeurs Intel® Core™ de 11ème génération.

Pas toujours évident de se faire une place dans le monde de l’informatique surtout quand on est un fabricant français face à des mastodontes internationaux. La solution passe alors forcément par une touche plus personnelle et par le design.

mini-PC KUBB et OCTO 2021.

Ainsi, la marque annonce l’arrivée de ses nouveaux mini-PC KUBB et OCTO. Ceux-ci embarquent la dernière génération de processeurs Intel® Tiger Lake: le Core™ i3-1115G4, Core™ i5-1135G7 et Core™ i7-1165G7, avec pour ces deux derniers une architecture graphique Iris™ Xe.

Le mini-PC KUBB, un cube de 12cm de côté est doté de Bluetooth et de WI-Fi 6. Ainsi, outre le câble d’alimentation et le câble qui le relie à votre écran, il ne lui en faudra pas plus pour se faire discret.

Les périphériques quant à eux tel que clavier et souris pourront compter sur la présence du Bluetooth pour communiquer avec le mini-PC KUBB. A noter que la carte vidéo supporte la vidéo 4K.

Connectique bien fournie pour le mini-PC KUBB.

De fait, le constructeur français ne lésine pas pour autant dans la connectique. Ainsi on trouve plusieurs ports USB 3.0 et deux ports HDMI. Présent également 1 port RJ45 et 2 ports USB-C.

Mini-PC OCTO 11ème Gen, un vent de fraicheur.

Avec son mini-PC OCTO, la marque propose un ordinateur compact mais un peu moins design que son KUBB. Cet ordinateur n’aura en effet pas pour vocation de servir d’objet d’art mais bien de réduire l’encombrement au sein d’un bureau.

Le modèle OCTO recoit lui aussi un coup de jeunesse avec la présence des processeurs Intel® Core™ i3-1115G4, Intel® Core™ i5-1135G7 ou encore Intel® Core™ i7-1165G7. Quel que soit le processeur, il est accompagné de 8 Go de mémoire de type DDR4 3200Mhz. A noter que la configuration peut être étendue à 64 Go. Pour le stockage, Bleujour propose du SSD M.2 PCIe NVMe Gen3 de 256Gb.

Connectivité et connectique au top ici aussi.

De fait, le Mini-PC OCTO est équipé de 2 ports USB 3.2 Gen 2 Type A, d’un port USB 2.0 de deux ports USB 4 Type-C. A cela viennent s’ajouter 1 port RJ45, une prise DC-in et deux port HDMI 2.0.

Niveau connectivité sans fil, l’utilisateur pourra compter sur du Wi-Fi 6 (802.11ax) et du Bluetooth 5.0.