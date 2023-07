DJI Air 3, le nouveau drone DJI de la série DJI Air.

Avec son tout nouveau DJI Air 3, la marque DJI entend bien asseoir sa domination sur le marché du drone grand public. Il est vrai que la marque a su en quelques années s’imposer comme LA référence dans ce marché très réduit qu’est le drone grand public.

DJI est un leader mondial dans les drones civils et la technologie d’imagerie aérienne pour un usage personnel et professionnel. Ils se spécialisent dans le développement et la production de ces équipements, offrant des solutions avancées pour les besoins aériens, tant pour les particuliers que pour les professionnels.

DJI Air 3, des nouvelles fonctions uniques dans leur genre.

Avec ce tout nouveau DJI Air 3, la marque entend repousser une fois de plus les limites des possibilités en matière de drone. Ainsi, ce nouveau venu est dotée du premier système de caméra primaire double de la série Air, qui intègre une caméra CMOS grand angle de 1/1,3 pouce et une télécaméra CMOS moyenne 3x de 1/1,3 pouce.

La marque nous en dit plus :

Les deux caméras ont la même taille de capteur mais ont des longueurs focales différentes, ce qui permet d’obtenir une qualité d’image plus constante3 et un langage plus varié en matière de caméras.

Outre la possibilité de filmé, il est également possible de prendre des photos d’une taille de pixel de 2,4μm, un équivalent au format 24 mm et une ouverture F1,7. En outre, la télécaméra moyenne 3x permet d’obtenir un zoom optique 3x.

Le DJI Air 3 est le premier drone de la série Air à prendre en charge la prise de vue vidéo verticale 2,7K (9:16), qui peut être partagée immédiatement sur les réseaux sociaux. Le DJI Air 3 est également le premier drone de la série Air de la marque à intégrer la détection d’obstacles omnidirectionnelle.

A relire : DJI Mini 3 le nouveau drone ultra léger de DJI. Avec son DJI Mini 3, le leader du drone grand public de loisir DJI étoffe sa gamme avec un nouveau modèle qui se veut ultra léger. En effet, la marque annonce un…

Par ailleurs, Le système de transmission vidéo O4 de nouvelle génération annonce une distance de transmission allant jusqu’à 20 km dans un environnement extérieur ouvert.

Enfin, comme pour les autres modèles de la gamme, ce nouveau venu est peu encombrant avec son système de « bras » rétractables qui permettra de l’insérer dans une sacoche.

Prix et Disponibilité.

Le DJI Air 3 est disponible à la commande sur le store de la marque et chez les revendeurs agréés, avec une livraison dès aujourd’hui, dans les configurations suivantes :