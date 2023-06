Honor 90 et 90 PRO : Les Nouveaux Smartphones Révolutionnaires du Constructeur Chinois.

Honor, le constructeur chinois de smartphones, a récemment fait sensation en lançant sa dernière gamme de smartphones, les Honor 90 et 90 PRO. Sous la direction de leur CEO George Zhao, ces nouveaux appareils offrent des fonctionnalités innovantes et des performances exceptionnelles, propulsées par le nouveau système d’exploitation MagicOS 7.1 et la promesse d’une mise à jour vers Android 13.

George Zhao, CEO d’Honor, Dévoile les Détails Captivants des Honor 90 et 90 PRO

Lors de l’annonce des Honor 90 et 90 PRO, George Zhao, le charismatique CEO d’Honor, a partagé des détails captivants sur ces nouveaux smartphones. Il a souligné l’engagement d’Honor à offrir des produits de qualité supérieure, associant performances de pointe et design élégant. Les Honor 90 et 90 PRO sont équipés de processeurs puissants, de caméras haute résolution et d’écrans immersifs, ce qui en fait des smartphones haut de gamme.

Les Honor 90 et 90 PRO se démarquent par leur conception élégante et épurée. Les deux smartphones arborent un écran AMOLED d’une taille de 6.8 pouces de qualité supérieure avec des bordures fines, offrant une expérience visuelle immersive. Les couleurs vives et les détails nets rendent la navigation, le visionnage de contenu et le jeu plus agréables que jamais. La résolution supportée en natif par l’écran est du 1224 x 2700 pixels.

A relire : Honor deuxième meilleur vendeur en Chine. Honor a su séduire un large public sur son marché national à savoir la Chine dans la vente de smartphone. En effet, la marque qui s’est détachée de Huawei suite aux restrictions…

En ce qui concerne les performances, les Honor 90 et 90 PRO sont équipés de processeurs Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 qui offrent une réactivité et une fluidité exceptionnelles. Que vous naviguiez sur Internet, que vous exécutiez des applications gourmandes en ressources ou que vous jouiez à des jeux intensifs, ces smartphones sont prêts à répondre à toutes vos exigences. L’utilisateur pourra s’appuyer aussi sur de la mémoire allant de 12 Go à 16 Go selon le modèle et pour ce qui est du stockage la capacité va de 256 Go ou 512 Go.

De la photo sur smartphone digne d’un haut de gamme.

La photographie est également mise en avant avec les Honor 90 et 90 PRO. Les deux modèles sont dotés de systèmes de caméra sophistiqués avec un système de triple capteurs 200MP, 32MP et 12 MP qui capturent des clichés incroyablement nets et détaillés, même dans des conditions de faible luminosité. Les utilisateurs peuvent s’attendre à des photos de qualité professionnelle, grâce à la combinaison d’un capteur haute résolution, d’une technologie de stabilisation d’image avancée et d’un ensemble complet de fonctionnalités de prise de vue.

MagicOS 7.1 L’Expérience Utilisateur Améliorée sur les Honor 90 et 90 PRO

Avec MagicOS 7.1, le système d’exploitation personnalisé d’Honor, les utilisateurs des Honor 90 et 90 PRO sont plongés dans une expérience utilisateur optimisée et fluide. Ce nouveau système d’exploitation apporte de nombreuses améliorations et fonctionnalités avancées qui rehaussent le potentiel des smartphones Honor. De plus, Honor a promis une mise à jour vers Android 13, offrant ainsi une compatibilité future avec les dernières applications et fonctionnalités d’Android.

MagicOS 7.1 est le moteur qui alimente ces smartphones Honor. Ce système d’exploitation personnalisé offre une interface utilisateur intuitive, des fonctionnalités intelligentes.

Prix et Disponibilité.

Disponible pour le moment uniquement en Chine à partir du 7 juin, les Honor 90 et 90 PRO seront commercialisés aux alentours de 350€ pour le Honor 90 et de 450€ pour le Honor 90 Pro.