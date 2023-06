La Nouvelle Génération de Montres GPS Série Epix™ Pro de Garmin® : Une Révolution dans le Monde des Montres Connectées ?

La Nouvelle Génération de Montres GPS Série Epix™ Pro de Garmin® va-t-elle une fois de plus repoussé les limites dans le segment des montres connectées. Cette montre connectée polyvalente est conçue pour les aventuriers modernes, les sportifs passionnés et les professionnels exigeants, offrant une combinaison parfaite de fonctionnalités avancées et de design élégant.

Série Epix™ Pro de Garmin, des montres ultra complètes.

L’un des points forts de la Série Epix™ Pro est son écran OLED haute résolution, qui offre une clarté exceptionnelle même en plein soleil. Que vous soyez en train de parcourir des sentiers escarpés ou de vous entraîner en salle, l’écran lumineux et lisible de la montre garantit une visibilité optimale de toutes les informations importantes. Les couleurs vives et les détails nets rendent l’expérience visuelle immersive, vous permettant de consulter facilement les données d’entraînement et de navigation.

En parlant de données d’entraînement, la Série Epix™ Pro ne déçoit pas. Elle est équipée d’un suivi d’activité complet qui enregistre précisément vos mouvements, vos calories brûlées, votre fréquence cardiaque et bien plus encore. Grâce au capteur de fréquence cardiaque Garmin Elevate™ Gen 5 intégré, vous pouvez surveiller votre condition physique en temps réel, ajuster vos séances d’entraînement en fonction de vos objectifs et optimiser vos performances. Que vous soyez un coureur, un cycliste ou un adepte de fitness, cette montre vous fournit toutes les informations nécessaires pour atteindre vos objectifs de remise en forme.

Polyvalente dans le milieu du sport.

La polyvalence de la Série Epix™ Pro se manifeste également dans sa capacité à prendre en charge une multitude d’activités. Que vous souhaitiez explorer les sentiers de randonnée, pagayer sur les rivières, skier sur les pistes enneigées ou nager dans les eaux ouvertes, cette montre a tout ce qu’il faut. Avec des dizaines de nouvelles activités préchargées, vous pouvez enregistrer, suivre et analyser vos performances dans chaque discipline. Plus besoin de changer de montre pour chaque activité, la Série Epix™ Pro est votre partenaire ultime pour toutes vos aventures.

Une autre fonctionnalité pratique de la Série Epix™ Pro est sa lampe torche LED intégrée. Que vous campiez en pleine nature, exploriez des grottes sombres ou que vous cherchiez simplement à éclairer votre chemin lors d’une sortie nocturne, cette lampe torche est votre alliée. Elle fournit une luminosité fiable et peut être facilement activée depuis le menu de la montre, vous offrant ainsi une source de lumière pratique à portée de main.

En ce qui concerne la navigation, la Série Epix™ Pro ne vous laissera jamais perdu. Elle est équipée d’une boussole électronique, d’un altimètre barométrique et d’un récepteur GPS/GLONASS pour une précision de positionnement optimale.

Prix et Disponibilité.

La série epix Pro inclue l’epix Pro – 42mm, l’epix Pro – 47mm et l’epix Pro – 51mm, avec des options supplémentaires en fonction de l’édition choisie (standard ou Sapphire). Le prix de vente conseillé de cette série débute à 949,99 €.