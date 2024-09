Bon plan : 33% de réduction sur le Logitech Signature K650

Profitez de 33% de réduction sur le Logitech Signature K650, un clavier ergonomique conçu pour améliorer votre confort au travail. Ce modèle de Logitech fait partie des accessoires les plus prisés pour les utilisateurs cherchant une solution polyvalente et accessible.

La marque Logitech étoffe son catalogue avec le Signature K650, un modèle conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs modernes, tout en garantissant un excellent rapport qualité/prix. La société continue d’enrichir son assortiment avec des produits adaptés à une utilisation quotidienne, que ce soit à la maison ou au bureau.

Prix : 36,99 EUR

Un clavier ergonomique et fonctionnel

La réduction de 33% sur le Logitech Signature K650 est une belle opportunité pour les utilisateurs souhaitant investir dans un clavier fiable. Ce modèle présente un design ergonomique pensé pour offrir un confort optimal durant de longues heures de travail. Avec son repose-poignets intégré et ses touches silencieuses, il assure une expérience de frappe fluide et agréable. Le clavier se connecte sans fil via Bluetooth ou le dongle USB Unifying, garantissant une connexion stable.

La gamme Logitech s’élargit avec des modèles polyvalents

Le Logitech Signature K650 s’intègre dans la gamme de produits que la marque développe pour diversifier son catalogue. Logitech propose des accessoires adaptés à divers usages, qu’il s’agisse de productivité ou de loisirs. Ce clavier est compatible avec différents systèmes d’exploitation, y compris Windows, macOS, Chrome OS, et même Linux, ce qui renforce sa polyvalence. En outre, son autonomie longue durée en fait un choix durable pour les utilisateurs recherchant un clavier performant.

Des caractéristiques techniques optimisées pour la productivité

La marque ajoute de nouveaux modèles à son éventail de produits avec des fonctionnalités pratiques. Le Signature K650 est équipé de touches spéciales permettant d’accéder rapidement à des fonctions courantes comme le réglage du volume, la navigation Internet ou encore la gestion des fichiers. Le clavier est également résistant aux éclaboussures, une caractéristique bienvenue pour les utilisateurs travaillant dans des environnements dynamiques.

Une offre intéressante grâce à la promotion actuelle

Grâce à cette offre de 33% de réduction, le Logitech Signature K650 est disponible à un prix réduit sur plusieurs plateformes en ligne. Ce modèle est l’un des plus récents ajoutés par Logitech, renforçant ainsi sa position sur le marché des périphériques informatiques. Le clavier est proposé à un tarif avantageux, rendant cette offre particulièrement attractive pour les utilisateurs à la recherche d’un clavier ergonomique et performant.

Récapitulatif technique

Connectivité : Bluetooth et dongle USB Unifying

: Bluetooth et dongle USB Unifying Compatibilité : Windows, macOS, Chrome OS, Linux

: Windows, macOS, Chrome OS, Linux Autonomie : Longue durée

: Longue durée Touches spéciales : Accès rapide au volume, navigation, gestion des fichiers

: Accès rapide au volume, navigation, gestion des fichiers Repose-poignets intégré

intégré Touches silencieuses

Résistance aux éclaboussures

