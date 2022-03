FRITZ!Box 5590 Fiber, la première solution fibre d’AVM.

AVM propose une nouvelle solution pour tous les clients qui ont la fibre avec sa FRITZ!Box 5590 Fiber. De fait, cette nouvelle venue au catalogue d’AVM est la première solution destinée aux consommateurs qui ont la chance d’avoir du FTTH (Fiber to The Home).

AVM est un poids lourd dans l’industrie grand public en matière de modem et routeur domestique. La marque a su faire sa notoriété avec sa fameuse FritzBox. Un produit qui ne cesse d’évoluer au fil du temps et que nous avons déjà eu l’occasion de tester sous différentes générations.

FRITZ!Box 5590 Fiber, la première de son genre pour la fibre.

La fibre continue à se déployer dans les villes et de plus en plus de personnes ont désormais la chance de profiter du débit de la fibre. Pour cela ils ont un modem installé par leur opérateur. AVM propose son propre modem-routeur.

Cette nouvelle FRITZ!Box 5590 Fiber est compatible avec la plupart des standards européens et supporte un débit de 10Gbit/s (GPON, AON, XGS-PON, via SFP module). À l’arrière on retrouve des ports Ethernet Gigabit pour le réseau filaire. Le modem-routeur supporte également le protocole DECT pour des téléphones sans fil, mais aussi des téléphones IP.

FRITZ!Box 6850 5G, la nouvelle arme d’AVM pour la maison. Avec sa nouvelle FRITZ!Box 6850 5G AVM propose une nouvelle solution en matière de connexion internet. En effet, la marque propose un produit qui offre non seulement une connexion filaire classique via…

On notera également la présence de ports USB 3.0 qui sont au nombre de 2. Des ports USB qui serviront soient pour y connecter une imprimante, soit un NAS.

Connexion Wi-Fi bien fournie.

Comme à son habitude, AVM ne laisse rien de coté en matière de connectivité sans fil. Ainsi, ce nouveau modem-routeur fibre propose une solution Wi-Fi 6 4×4 capables de fournir un débit de 3800 Mb/s (2400 Mb/s sur le 5 GHz et 1200 Mb/s sur le 2.4GHz).

Par ailleurs, il sera possible au propriétaire du modem de créer plusieurs réseaux Wi-Fi un privé et un public qui permettra aux invités de se connecter dessus.

Comme pour le reste de la gamme, cette FRITZ!Box 5590 Fiber propose via son système FRITZ!OS des fonctions telles que le contrôle parental, une fonction Media Server, une fonction NAS.

Enfin, détail intéressant, le modem-routeur FRITZ!Box 5590 Fiber pourra être configuré et contrôlé directement depuis l’application pour smartphone.

Prix et Disponibilité.

La FRITZ!Box 5590 Fiber sera disponible courant du printemps 2022. Pour ce qui est de son prix, AVM ne nous a encore rien communiqué.