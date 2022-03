Devolo nous annonce l’association entre le CPL et le Wi-Fi Mesh avec son nouveau kit devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh. Un kit qui propose pas moins de trois boitiers CPL qui s’associent en Wi-Fi 6.

Devolo poursuit dans son évolution pour promouvoir encore et toujours les solutions CPL auprès du grand public. Il faut dire qu’en matière de technologie CPL, le constructeur allemand est LA référence. Mais voilà, avec toujours plus de facilité, le CPL ne suffit pas pour les smartphones, les tablettes. C’est là qu’intervient la partie Wi-Fi de ces nouveaux boitiers et qui plus est la technologie Mesh.

devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh, plusieurs boitiers pour un seul réseau Wi-Fi.

Au départ, on utilisait les boitiers CPL pour amener la connexion Internet via les câbles électriques dans une pièce ou le signal Wi-Fi n’arrivait pas. Ensuite avec les boitiers CPL/Wi-Fi, devolo a permis aux utilisateurs de profiter de la vitesse du CPL tout en se connectant à un réseau Wi-Fi.

Avec ces nouveaux devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh, le constructeur allemand va encore plus loin en proposant aux consommateurs des boitiers qui pourront amener la connexion internet via les câbles électriques dans n’importe quelle pièce. Ensuite le Mesh s’occupera de générer un immense réseau Wi-Fi dans les différentes pièces.

Test : Devolo Magic 2 WiFi next Les réseaux maillés ont le vent en poupes, après avoir testé des solutions de chez Netgear, TP-Link, … aujourd’hui nous nous attaquons à une solution hybride de chez Devolo qui propose un…

De la sorte, les trois boitiers CPL ne formeront plus qu’un et un seul réseau Wi-Fi commun. Des boitiers qui sont équipés en matière de CPL de la norme CPL G.hn qui propose une vitesse de transmission de 2400Mbps (MIMO) et 1200Mbps (SISO). Une technologie qui permet de supporter une longueur de câble électrique de 500 mètres.

Du Wi-Fi 6 et du Mesh.

Pour la partie sans fil, une fois de plus devolo avec ses devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh a opté pour une solution Wi-Fi intégrant la norme Wi-Fi 6 double bande qui supporte les normes (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax). On notera au passage que la solution embarquée est du MIMO 2X2 proposant un débit cumulé de 1775 Mb/s. À savoir du 2,4 GHz jusqu‘à 574 Mbit/s et du 5 GHz jusqu‘à 1201 Mbit/s.

L’intégration du Mesh permettra d’associer les différents boitiers devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh entre eux pour ne créer qu’un seul réseau Wi-Fi sur lequel l’utilisateur pourra passer d’un boitier à l’autre en toute transparence.

Sécurité Wi-Fi et désactivation.

Pour ce qui est de la sécurité du réseau Wi-Fi, devolo propose une solution WPA/WPA2/WPA3 Personal et un bouton WPS pour une configuration/association aisée d’un nouvel appareil sur le réseau. Détail intéressant, le constructeur allemand a également eu la bonne idée d’installer un bouton sur chaque boitier pour désactiver le Wi-Fi.

Enfin, pour ceux qui ont besoin d’une connexion Internet, mais pas forcément de Wi-Fi, chaque boitier est doté de deux ports Ethernet Gigabit (compatible 10/100/1000). De quoi par exemple venir raccorder un ordinateur de bureau ou une imprimante réseau.

Prix et Disponibilité.

Le kit devolo Magic 2 WiFi 6 Mesh qui comprend 3 boitiers CPL/Wi-Fi est commercialisé par Devolo au prix de 499€.