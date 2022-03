Galaxy Book2 Pro, le dernier PC portable de Samsung.

Avec son tout nouveau Galaxy Book2 Pro, Samsung s’engouffre une fois de plus dans le marché de l’ordinateur portable. Un marché qui durant la pandémie a eu droit à une belle croissance. Une croissance notamment liée au fait que de nombreux travailleurs de bureau ont découvert (avec bonheur) le télétravail. Du coup, bon nombre d’employeurs ou de travailleurs ont opté pour un ordinateur portable.

Il n’en fallait pas plus à Samsung pour proposer ce qu’elle a déjà fait par le passé à savoir des ordinateurs portables.

Galaxy Book2 Pro 360 avec S Pen et le Galaxy Book2 Pro 5G.

Ainsi, le constructeur coréen a levé le voile il y a peu, sur ces deux nouveaux PC portables. L’occasion pour nous de vous les présenter au calme. Mais voici avant tout ce qu’une dit le constructeur :

« Ces deux PC sont extrêmement flexibles, car ils allient portabilité et polyvalence. La série Galaxy Book2 Pro est donc parfaitement adaptée aux nouvelles méthodes de travail et d’étude ».

Conscient d’un point, la sécurité, le constructeur coréen annonce que les Galaxy Book2 Pro reçoivent le label secured-core. Et ce, afin de vous protéger de manière optimale contre toutes sortes de cyberattaques.

Alors, pour ce qui est du Galaxy Book2 Pro, il se décline aussi en deux tailles différentes. Une version 13.3 pouces (écran) et une version 15.6 pouces (écran).

La première version est équipée d’un écran 13.3 pouces AMOLED, FHD ​(1920 x 1080) 16:9 le tout pour une taille de 304.4 x 199.8 x 11.2mm et un poids de 0.87kg. Le second lui a droit à un écran 15.6 pouces AMOLED, FHD ​(1920 x 1080) 16:9 et une taille de 355.4 x 225.8 x 11.7mm pour un poids de 1.11Kg.

Quelques caractéristiques communes aux deux modèles.

En effet, pour le reste, Samsung a opté pour les deux machines pour un processeur Intel Core i7 de 12e génération accompagné d’une puce Intel® Iris® Xe Graphics. Ils sont dotés de Wi-Fi 6E rétro compatible et du Bluetooth 5.1. On notera au passage que la version 15.6 pouces aura droit même à un modem 5G.

Pour le reste, on notera également la présence du Bluetooth 5.1, de 16 Go de mémoire (LPDDR5) et d’un SSD de 512Go. Pour ce qui est de la connectique, les deux modèles ont droit à un port Thunderbolt™ 4, un port USB Type-C et un port USB 3.2. Un port HDMI est également présent pour le modèle 15.6 pouces.

Prix et Disponibilité

Le Galaxy Book2 Pro sera disponible le 1er avril dans les couleurs Graphite et Silver à un prix de vente conseillé de €1.449 (13” i7 16GB 512GB).