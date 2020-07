Nissan lève le voile sur le NISSAN X-TRAIL 2020.

La marque asiatique annonce une nouvelle édition de son NISSAN X-TRAIL. Un nouveau modèle qui apporte de nouveaux équipements et un lifting subtil et qui a pour nom NISSAN X-TRAIL 2020. Un véhicule toujours de plus en plus connecté.

Ainsi, Nissan vient d’annoncer l’arrivée du nouveau NISSAN X-TRAIL 2020. Ce nouveau venu suit la lignée de la version précédente et reçoit un léger lifting. Une mise à jour légère au niveau du design, mais bien plus au niveau équipements et une baisse du CO2.

Alors, le NISSAN X-TRAI, un crossover familial est un best-seller mondial pour le constructeur automobile. De fait, depuis sa sortie, Nissan en a vendu pas moins de 800 000 exemplaires par an.

NISSAN X-TRAIL 2020, quoi de plus ?

Au programme de cette nouvelle édition 2020, Nissan a joué la carte du confort intérieur et de la connectivité. Mais aussi la carte écologie. Ainsi, désormais Nissan ajoute une évolution de sa motorisation dCi 150. Un moteur soucieux de l’environnement dans la mesure où Nissan nous annonce une diminution de ses émissions de C02 de 10% environ sur ce nouveau modèle.

N-Connecta et Tekna, deux nouvelles versions.

Ces versions comme leur nom le laissent supposer jour la carte de la connectivité et du high-tech.

La marque souligne par ailleurs que :

La version N-Connecta est déjà richement dotée avec par exemple sa navigation connectée NissanConnect, son toit ouvrant panoramique, ses jantes alliage 18’’, son hayon à ouvertures électriques mains libres ou l’AVM-Vision intelligente à 360°. La finition Tekna y ajoute de nombreux éléments de raffinement. Sont en effet proposé de série les feux de route bi-LED directionnels, une sellerie cuir avec sièges chauffants et réglages électriques avant, ou encore des jantes alliage 19’’.

Par ailleurs, cette nouvelle édition s’enrichit des fonctionnalités Apple CarPlay® et Android Auto®. Ainsi, il sera possible d’associer votre smartphone via Bluetooth à la voiture. À la fois pour prendre vos appels en mode mains libre, mais aussi pour utiliser vos applications smartphone préférées comme Waze…

Notons au passage que Nissan inclut également deux ports USB à l’arrière, usage familial oblige.

Le Nissan X-TRAIL 2020 est accessible à partir de 36 700€. Les commandes sont ouvertes en France depuis le 1er juillet dernier.