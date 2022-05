Comment choisir un VPN pour la confidentialité et la sécurité numérique quand on se connecte en Wi-Fi ?

Se connecter sur un WiFi public peut s’avérer parfois dangereux. En effet, lorsque le réseau où l’on se connecte ne respecte pas les normes de sécurités, des intrus peuvent y avoir accès. Ces derniers peuvent prendre le contrôle de notre ordinateur et accéder à nos données personnelles. C’est pourquoi il est important d’installer sur son appareil numérique un logiciel antivirus.

Pour contrer les cybers attaques des hackers, l’une des meilleures solutions est d’utiliser un VPN. Fonctionnant comme un tunnel sécurisé, un logiciel VPN a pour principale fonction de sécuriser votre activité, ainsi que les données présentes sur votre appareil numérique. Mais comment choisir un VPN pour la confidentialité et la sécurité numérique ? C’est ce que nous allons voir dans cet article.

Un VPN : c’est quoi ?

Le VPN (Virtual Private Network) ou réseau privé virtuel est un service de sécurité internet. En créant un tunnel crypté entre deux points, il vous permettra de surfer en toute sécurité. Le VPN se présente sous forme d’un logiciel ou d’une application que l’on installe sur différents supports numériques comme les PC, les macs, les smartphones, les tablettes, etc.

Ce système utilise le cryptage pour créer une connexion sécurisée sur un réseau non sécurisé comme le cas du réseau WiFi public. La principale raison pour laquelle on utilise un VPN est de pouvoir naviguer en toute sécurité sur le web. Ainsi, il est recommandé de ne pas utiliser n’importe quel VPN et d’utiliser uniquement ceux qui sont fiables.

Comment choisir un bon VPN ?

Préférez les VPN payants

Tous les VPN ne se valent pas. En toute logique, un VPN payant est plus efficace qu’un VPN gratuit. Qui plus est, les VPN payants peuvent vous faire bénéficier de services plus performants et qui respectent les normes de sécurité. En plus de protéger vos données personnelles, ils peuvent aussi vous faire accéder à des contenus non disponibles dans votre pays. Les VPN payants fonctionnent généralement sur abonnement (d’un mois à trois ans).

Le nombre de serveurs disponibles

Pensez également à prendre un VPN disposant d’un grand nombre de serveurs. La majorité des services de VPN indique dans leur interface de connexion tous les serveurs disponibles. Plus l’éditeur possède de nombreux serveurs, plus vous aurez des chances de profiter d’un trafic fluide. Il est préférable d’opter pour un éditeur disposant de serveurs dans de nombreux pays.

Le débit de connexion

L’utilisation d’un service VPN peut avoir un impact sur la vitesse de connexion. Puisque les échanges de données sont cryptés, toutes les transmissions vont passer par les serveurs relais de l’éditeur avant d’arriver à destination. Ainsi, il est préférable de choisir un VPN disposant d’un grand nombre de serveurs disponibles. En effet, plus le nombre de serveurs disponibles est élevé, plus vous avez la chance de bénéficier d’une bonne vitesse de connexion.

Et si la solution pour sécuriser son PC et son activité passait par un VPN ?

Le VPN est une très bonne solution pour mieux sécuriser ses appareils numériques et son activité sur internet. Parmi l’un des meilleurs VPN disponibles sur le marché, nous pouvons distinguer Surfshark. Disponible pour tous les supports numériques, ce logiciel VPN peut être utilisé pour sécuriser votre PC, Mac, Android, iOS, Linux, etc. L’installation de Surfshark sur les ordinateurs de bureau et portables ne prend que quelques minutes seulement.

Ce logiciel VPN peut aussi être installé sur vos navigateurs web comme Chrome, Firefox ou autres. Vous pourrez ainsi naviguer sur vos sites préférés sans risquer d’être attaqués par des hackers. Il vous est aussi possible d’utiliser ce VPN pour regarder en toute sécurité n’importe quel contenu en privé sur votre smart TV. Ce VPN peut aussi être utilisé pour sécuriser les échanges de données sur vos consoles de jeux (Xbox, PlayStation ou autres). En masquant votre IP d’origine, il vous permet d’accéder à des contenus non disponibles dans votre pays.

Par rapport aux autres VPN disponibles sur le marché, Surfshark intègre d’autres fonctionnalités pensées pour protéger encore plus vos données. Parmi ces fonctionnalités, nous pouvons citer le CleanWeb. Ce dernier a pour fonction d’empêcher les logiciels malveillants et les tentatives d’hameçonnage. Il permet aussi de bloquer les publicités intempestives et les traqueurs qui vous suivent en ligne. Qui plus est, Surfshark peut être utilisé en même temps et sans limites sur tous vos appareils numériques.

Prix et Disponibilité.