Babyark propose un siège auto connecté pour bébé !

Babyark, une entreprise technologique innovante spécialisée dans la sécurité des enfants, présente un nouveau siège pour bébé conçu par Frank Stephenson. Particularité de ce siège pour bébé il est connecté pour vous fournir des informations intéressantes voir importantes.

Si vous pensiez déjà avoir tout vu en nous lisant en matière d’objets connectés et bien une fois de plus nous allons vous surprendre. Enfin, « nous », plutôt la société Babyark. De fait, l’entreprise innove dans un segment qu’elle maitrise, celui des sièges bébé pour voiture.

Babyark et son siège bébé connecté, mais ça sert à quoi ?

Alors, commençons tout d’abord par la partie qui nous intéresse à savoir le côté high-tech. De fait, ce siège bébé de voiture d’un nouveau genre intègre différents capteurs et une connectivité de sorte qu’il sera possible aux parents d’associer le siège à leur téléphone.

Au travers d’une application, il sera possible pour les parents de savoir si l’enfant est bien attaché, encrée au siège voir que l’enfant est toujours dans le siège. Cette dernière fonction est destinée aux parents les plus discrets qui « oublient » leur enfant dans leur voiture. Cela peut sembler pour bon nombre d’entre nous inconcevable et pourtant !!! Et ce grâce à 14 capteurs placés dans le siège.

À noter que l’application est disponible à la fois via le Play store d’Android que pour les possesseurs d’iPhone. À noter que le siège est équipé d’une fixation « isofix » qui permettra de le fixer facilement au siège de l’auto.

A relire : CES 2017 : BabyCare, la solution contre les fuites urinaires de bébé. La jeune société israélienne était présente sur le CES de Las Vegas. Notamment pour présenter un drôle de capteur connecté destiné aux enfants en bas âge. Ce capteur se nomme BabyCare.

Un design signé Frank Stephenson.

Frank Stephenson, fondateur de Frank Stephenson Design, est un designer qui a notamment travaillé dans l’industrie automobile pour la conception des véhicules. Dans le cas présent, Frank Stephenson dit avoir travaillé sur la réflexion en terme de rigidité et de confort pour concevoir un siège bébé pour voiture en forme d’œuf.

En outre, ce siège bébé connecté de Babyark est conçu non pas en plastique, mais avec des matériaux comme de l’acier et des matières antichoc.

Prix et Disponibilité.

Aucun prix concernant ce siège n’est actuellement disponible. En effet, il faudra encore attendre un moment pour en savoir davantage sur la vent et le prix de de ce siège par Babyark.