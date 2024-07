La FCC propose de déverrouiller les téléphones des opérateurs au delà de 60 jours.

L’arrivée d’une nouvelle réglementation par la FCC propose que les opérateurs de téléphonie mobile déverrouillent les téléphones dans un délai de 60 jours après leur activation.

La FCC a récemment proposé une nouvelle règle visant à obliger les opérateurs de téléphonie mobile à déverrouiller les téléphones dans un délai de 60 jours après leur activation par l’utilisateur. Cette initiative vise à faciliter le changement d’opérateur par les utilisateurs, favorisant ainsi la concurrence sur le marché.

La FCC et sa nouvelle proposition

La Federal Communications Commission (FCC) souhaite instaurer des règles claires et uniformes au niveau national concernant le déverrouillage des téléphones. Actuellement, les téléphones vendus par les opérateurs sont souvent verrouillés pour n’être utilisés qu’avec leurs réseaux respectifs. La proposition de la FCC vise à instaurer un délai maximal de 60 jours pour le déverrouillage des téléphones après leur activation par l’utilisateur.

Pourquoi les téléphones sont-ils verrouillés ?

Les téléphones verrouillés sont souvent proposés à des prix réduits par les opérateurs, avec des contrats à durée déterminée ou des offres de subventions. Ces téléphones ne peuvent être utilisés que sur le réseau de l’opérateur qui les a vendus. Si un utilisateur souhaite changer d’opérateur, il doit demander le déverrouillage du téléphone, un processus qui peut être long et frustrant sans réglementation claire.

Les avantages de la nouvelle règle

La nouvelle règle proposée par la FCC imposerait aux opérateurs de téléphonie mobile de déverrouiller les téléphones dans un délai de 60 jours après leur activation. Cette mesure vise à offrir aux utilisateurs une plus grande liberté et flexibilité pour changer d’opérateur selon leurs besoins. La règle devrait également encourager une plus grande transparence et uniformité dans le processus de déverrouillage des téléphones.

Le processus de déverrouillage actuel

Actuellement, pour changer d’opérateur, les utilisateurs doivent demander à leur opérateur actuel de déverrouiller leur téléphone. En l’absence de réglementation, les opérateurs peuvent prendre un temps indéfini pour traiter ces demandes, causant des retards et des désagréments pour les consommateurs. La proposition de la FCC cherche à résoudre ce problème en établissant un délai précis.

Les étapes suivantes pour la FCC

La FCC prévoit de voter sur cette proposition de déverrouillage des téléphones le 18 juillet 2024. Après le vote, la commission sollicitera les avis et les retours des opérateurs et des consommateurs pour s’assurer que la règle répond aux besoins de toutes les parties concernées. Il sera intéressant de voir comment cette proposition sera reçue par les opérateurs et les consommateurs.

