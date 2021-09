Un nouveau câble Lightning USB-C qui pirate vos données.

Avec ce nouveau câble Lightning USB-C, l’expert en sécurité qui a pour pseudo _MG_ sur Twitter a présenté un nouveau câble qui fait froid dans le dos en matière de sécurité. Celui-ci est en effet en mesure de récolter les données d’un iPhone au travers d’une connexion Wi-Fi.

Il y a un peu plus de deux ans, on publiait une news qui avait de quoi faire peur. En effet dans cette news on vous signalait que l’expert en sécurité qui a pour pseudo _MG_ sur Twitter avait présenté un câble USB-Lightning dans lequel se cachait une puce Wi-Fi qui permet de prendre le contrôle d’un MAC ou d’un iPhone. Un câble qui semblait en apparence similaire à un câble classique.

Cette fois c’est un câble Lightning-USB-C.

Nous sommes deux ans plus tard et l’expert en sécurité a « récidivé ». En effet, lors d’une interview avec le site Vice, il a confirmé qu’il était parvenu à refaire la même opération avec cette fois un connecteur USB-C.

C’est parti sur un nouveau défi pour moi. Bon nombre de personnes disaient que vu la taille et le peu d’espace sur un connecteur USB-C, ce type de câble ne serait pas réalisable. J’ai voulu leur prouver qu’ils avaient tort.

Une portée Wi-Fi conséquente.

Cette fois le câble, baptisé « OMG », propose un port USB-C et toujours un point d’accès Wi-Fi sur lequel le pirate pourra se connecter pour récolter les informations. Il est également doté d’une fonction de Geofencing.

En outre, la portée du signal Wi-Fi serait elle aussi plus importante. L’expert en sécurité a souligné qu’il a effectué des tests au centre-ville d’Oakland et qu’ils ont pu atteindre le câble à plus de 1 km. Une fois de plus, ce genre de câble montre les risques en matière de sécurité pour nos appareils. À noter que si le câble peut être utilisé à des fins malveillantes, il pourra aussi utiliser comme une solution en matière de tests de sécurité.