Camini Care, la nouvelle caméra connectée de Konyks.

Avec cette nouvelle caméra d’intérieur baptisée Camini Care, la marque Konyks entend proposer une nouvelle solution de vidéo-conférence pour surveiller ce qui se passe dans votre maison. Et le tout au travers de votre connexion Wi-Fi et une application disponible pour votre smartphone.

Konyks revient sur le devant de la scène high-tech pour nous proposer une nouvelle solution de vidéo surveillance. Un domaine dans lequel la marque n’en est pas à son coup d’essai. En effet, souvenez-vous, nous avions eu l’occasion de vous présenter il y a deux ans sa caméra Konyks Camini GO. Avec cette nouvelle venue, la gamme étoffe donc sa gamme de caméra.

Camini Care, pour plus de sécurité intérieure et privée.

La Camini Care se présente comme une Caméra d’intérieur motorisée dotée d’une connexion Wi-Fi vous permettant de surveiller votre espace même lorsque vous êtes loin. La caméra de forme cylindrique permettra grâce à son moteur de couvrir une large zone de prise de vue (Rotation motorisée 355° en horizontal et 90° en vertical). Comme pour la plupart des caméras, cette nouvelle venue est dotée d’un système de détection de mouvement ou de bruit qui enverrons immédiatement sur le smartphone des notifications.

Il est également possible de faire sonner une sirène intégrée à la caméra. La caméra est également dotée d’un système du respect de la vie privée. Ainsi, lorsque ce mode est choisi par l’utilisateur la caméra pivotera sur elle-même pour mettre l’objectif vers le bas pour ne pas que celui-ci filme. Pour ce qui est de la vidéo, la caméra Camini Care enregistre des vidéos de 3MP d’une résolution de 2304 x 1296 pixels. La caméra propose aussi une vision de nuit par LED IR jusqu’à 10m.

Un drôle de bouton bien pratique.

Détail intéressant, la caméra Camini Care est dotée d’un bouton qui permettra de faire fonctionner la caméra comme un interphone audio/vidéo. Il sera alors possible de contacter l’une ou l’autre personne de la famille sur son téléphone en appuyant sur le bouton.

La caméra est également compatible avec les assistants Google Home et Alexa, avec Chromecast ou Alexa Echo Show. Il est également possible via l’application de créer des automatismes ou des combinaisons associant d’autres produits connectés. Ainsi, en cas de détection de bruit de la caméra, on peut imaginer allumer une lampe connectée à l’étage…

Prix et Disponibilité.

La Caméra WIFI d’intérieur Camini Care est proposée au prix public conseillé de 59,90€.