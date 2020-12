Test : smartphone ASUS ZenFone 7 Pro.

Présent depuis plusieurs années sur le marché du smartphone Asus compte de nombreux inconditionnels à travers le monde. La marque ambitionne d’être la plus innovante et la plus appréciée dans le domaine des technologies grâce notamment à ses designs avant-gardistes et ses innovations.

Désireux de se démarquer des autres constructeurs, ASUS propose un module « Flip Camera » optimisé avec trois caméras stabilisées haute-qualité à l’avant comme à l’arrière. Aucun autre smartphone ne lui a emboîté le pas ! Il s’agit d’un choix que nous avions déjà mis en avant sur son précédent smartphone de 2019 le Zenfone 6.

Le ZenFone 7 pro d’Asus est un smartphone haut de gamme avec son écran borderless et son ingénieux système de caméra à module rotatif qui peut basculer à 180°de l’arrière vers l’avant en quelques secondes. Des performances dopées grâce au processeur Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus et la connectivité 5G, ainsi que sa batterie grande capacité. Découvrez le ZenFone 7 Pro

Stockage interne: UFS 3.1 256 Go Carte microSD: Supporte jusqu’à 2 To

Dimensions: 165,08 mm (6,5 pouces) 77,28 mm (3,04 pouces) 9,6 mm (0,38 pouces) Poids : 230 grammes

Affichage: Écran AMOLED de 6,67 pouces avec résolution 20:9 (2400×1080), taux de rafraîchissement de 90 Hz et temps de réponse de 1 ms. Rapport écran/appareil de 92 % Luminosité de 700 nits. Espace de couleurs 110 % DCI-P3 et 105 % NTSC ; support HDR10+ Corning® Gorilla® Glass 6. Certification Eye Care Display décernée par l’organisme SGS. Écran tactile capacitif avec 10 points de contact (Compatible avec les gants tactiles)

CPU : Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus 5G de 3.1 GHz gravé en 7 nm, 64-bits, 8 cœurs GPU : Qualcomm® Adreno™ 650

Mémoire: LPDDR5 8 Go

Caméra grand angle : Capteur Sony® IMX686 de 64 MP (grand capteur de 1/1.73″, pixels de 0,8 µm) Technologie Quad Bayer – 16 MP, pixels de 1,6 µm Ouverture F1.8 Distance focale de 26,6 mm équivalente à des films 35 mm Lentille 6p Champ de vision à 78,3˚ Autofocus à détection de phase OCL (On-chip lens) 2×1 4 axes, stabilisation optique de l’image

Caméra ultra-grand angle: Capteur Dual Pixel Sony® IMX363 de 12 MP (grand capteur de 1/2,55″, pixels de 1,4 µm). Ouverture F2.2. Correction de la distorsion en temps réel. Distance focale de 14,3 mm équivalente à des films 35 mm. Supporte la macrophotographie sur des sujets mesurant jusqu’à 4 cm

Téléobjectif 8 MP Zoom optique x3, Zoom total x12 4 axes, stabilisation optique de l’image Focale de 80 mm équivalente à un appareil photo plein format de 35 mm

Enregistrement vidéo: 8 K UHD (7680×4320) à 30 fps pour caméra principale. 4 K UHD (3840×2160) à 30/ 60 fps pour caméra secondaire. Enregistrement vidéo Full HD 1080p à 30 / 60 fps avec HyperSteady. Enregistrement vidéo HD 720p à 30 fps.Stabilisation électronique de l’image à 3 axes. Suivi des mouvements (vidéos 4K Ultra HD à 60 fps). Intervalle de temps (vidéo en 4K UHD). Ralenti (4K UHD à 120 fps ; 1080p FHD à 240 fps / 120 fps ; 720p à 480 fps). Photographie prise pendant l’enregistrement vidéo (ne supporte pas l’enregistrement vidéo en 8K)

Double Flash LED Haut-parleurs: stéréo dynamiques à 5 aimants avec double amplificateur intelligent NXP TFA9874.Codec Audio Qualcomm® Trois Microphones: internes avec technologie ASUS Noise Reduction

Wi-Fi 6: (802.11a/b/g/n/ac/ax 2×2 MIMO) Double bande 2,4 GHz / 5 GHz. Wi-Fi direct Bluetooth: ® 5.1 (BR/EDR+LE), supporte la technologie Qualcomm® aptX™ Adaptive NFC

GPS: GNSS avec support GPS (L1/L5), Glonass (L1), Galileo (E1/E5a), BeiDou (B1/B2a), QZSS (L1/L5) et NavIC (L5)

Trois slots cartes SIM : 5G*+ 4G ou 4G dual-SIM / Support Dual Standby & lecteur de carte MicroSD Slot 1 : Carte nano SIM 2G/3G/4G/5G Slot 2 : Carte nano SIM 2G/3G/4G/5G Slot 3 : Carte microSD jusqu’à 2 To

Normes réseaux: GSM/GPRS/EDGE; WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+; FDD-LTE; TD-LTE; 5G Sub 6 SA/NSA. Taux de transfert Support EN-DC (5DL+FR1). FR1 : Téléchargements jusqu’à 3,6 Gb/s / Chargements jusqu’à 542 Mb/s LTE 5CA : Téléchargements Cat18 jusqu’à 1,8 Gb/s / Chargements Cat13 jusqu’à 150 Mb/s. DC-HSPA+ : Téléchargements à 42 Mb/s / Chargements à 5.76 Mb/s. Support MIMO 4×4 et CA avec MIMO 4×4. FDD-LTE (Bandes 1, 2, 3,4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29) TD-LTE (Bandes 38, 39, 40, 41). WCDMA (Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19). EDGE/GPRS/GSM (850, 900, 1800, 1900MHz). 5G Non-Standalone (NSA): n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n77, n78. 5G Standalone (SA): n77, n78

le guide d’utilisation, les cartes de garantie

un câble USB Type-C à C et son daptateur USB de 30 W

Deux coques arrières, l’une transparente et l’autre grise

et pour la version française des écouteurs