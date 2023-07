Sound Blaster Katana SE : La barre de son tout-en-un.

Avec la Sound Blaster Katana SE, Creative Technology propose une nouvelle solution audio pour une immersion totale des gamers dans leur jeu. Une barre de son qui vient étoffer la gamme de la marque.

Creative Technology est la marque de référence quand on pense à une solution audio dans le monde de l’informatique. La marque est en effet une référence qui a commencé dans l’informatique dès les débuts ou nos ordinateurs ont commencé à devenir des objets de loisirs plutôt que de travail.

Sound Blaster Katana SE : 4 haut-parleurs c’est ce qu’il faut !

Cette nouvelle venue embarque quatre haut-parleurs bi-amplifiés et au DSP multicoeur exclusif de Creative. Sans parler des tweeters qui apportent un peu de finesse au son. Bref de quoi se retrouver immerger au cœur de l’atmosphère du jeu avec lequel on joue. La barre de son intègre la technologie Super X-Fi, la lecture virtual surround 5.1 et plusieurs options de connectivité.

A relire :

Une barre de son aux multiples connexions.

Cette barre de son entend séduire tous les utilisateurs et intègre donc différentes possibilités pour se connecter à l’ordinateur. La connexion pourra se faire soit via USB, HDMI ARC, prise de casque et même via un port optique. Pour ceux qui comme nous préfère le sans fil, la barre de son Sound Blaster Katana SE propose du Bluetooth 5.0.

Par ailleurs, outre le côté audio, Creatice Technology a voulu mettre une touche plus gaming à sa barre de son en y intégrant un bandeau LED qui pourra être configurable et personnalisable par l’utilisateur. Une manière de donner un style ou une ambiance gaming en plus à votre bureau. La barre de son mesure 650 x 109 x 78 mm pour un poids de 2.67 Kg.

Prix et Disponibilité.

La Sound Blaster Katana SE est proposée au prix de 329,99€.