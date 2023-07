REAL BLUE PRO, le nouveau casque audio de Teufel.

Teufel nous dévoile REAL BLUE PRO, un nouveau casque audio sans fil de type supra aural. Un casque que la marque elle-même définit comme : « le casque le plus performant de Teufel ».

Teufel est une marque allemande que nous vous avons fait découvrir il y a déjà presque 5 ans. Cette marque allemande qui propose des produits audio de qualité comme des enceintes de salon, des barres de son ou encore des enceintes portable nous livre cette fois une solution nomade avec un casque audio sans fil.

REAL BLUE PRO, 40 heures d’autonomie.

Teufel nous dévoile donc un tout nouveau casque, le REAL BLUE PRO, qui entre dans la catégorie des casques audio sans fil de type supra aural. Un casque dont la marque annonce une autonomie de plus de 40 heures avec la réduction du bruit activée à un volume moyen. La marque annonce même jusqu’à 56 heures si l’utilisateur désactive l4active Noise Cancelling. En outre, le casque est doté d’une technologie de charge rapide qui permet en seulement 15 minutes de charge d’utiliser le casque durant 7 heures.

Au cœur du REAL BLUE PRO on retrouve des Haut-parleurs HD linéaires légers de 44 mm, la technologie Dynamore® activable pour un large panorama stéréo et du Bluetooth 5.1 avec aptX™ Adaptive et AAC pour le streaming de musique HD de Spotify, Amazon Music, YouTube, Apple Music.

On notera également que le casque de type circum-aural fermé est équipé de gros coussinets pour bien englober l’oreille de son porteur et ainsi de manière à profiter pleinement de la fonction ANC du casque. Fonction qui pourra être désactivée si l’utilisateur le souhaite.

Teufel nous explique :

La réduction active et numérique des bruits extérieurs (ANC – Active Noise Cancelling) assure un silence remarquable avec trois niveaux d’intensité. ANC supprime presque complètement les bruits environnants dans le réglage le plus fort. Les claquements de clavier agaçants ou les fortes conversations sont masqués par l’ANC, tout comme le bruit monotone des turbines dans les avions. Si vous avez besoin de percevoir votre environnement acoustique, activez le mode transparent. Au lieu d’annuler les bruits extérieurs avec un contre bruit, les sons de l’environnement se trouvent amplifiés, ce qui donne l’impression de ne pas porter d’écouteurs du tout. Ainsi, impossible de rater l’appel dans la salle d’attente ou l’annonce du changement de voie à la gare.

Des touches de fonctions à même le casque et une application dédiée.

Le REAL BLUE PRO offre encore plus de confort de gestion à l’utilisateur grâce à des touches haptiques ainsi que par les côtés extérieurs des oreillettes, sensibles au toucher. Des fonctions comme le saut de piste et lecture/pause ou encore le réglage du volume.

Prix et Disponibilité.

Le casque REAL BLUE PRO de Teufel est disponible dès maintenant au prix de 349,99 euros dans la boutique en ligne Teufel. Deux coloris sont disponibles : Night Black et Titanium Gray. Les écouteurs sont livrés avec une boîte de transport premium, un câble de chargement USB-A vers USB-C et un câble audio de 3,5 mm avec télécommande.