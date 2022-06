AGM Glory G1S, le premier smartphone robuste avec l’imagerie thermique et vision nocturne.

Le fabricant de smartphone AGM officialise la sortie du AGM Glory G1S. Un smartphone robuste qui en plus offre des fonctions comme l’imagerie thermique et la vision nocturne en plus de la 5G…

Le marché du smartphone est un marché ou tout le monde essaie de se trouver une place. Un marché dominé par les ténors du marché qui sont Samsung, Apple, Oppo ou encore Xiaomi. Toutefois, certains constructeurs préfèrent viser un certain type de marché et notamment celui du secteur professionnel et de chantier avec des smartphones robustes. C’est le cas pour Crosscall, société française qui s’est spécialisée dans les téléphones robustes et que nous avons déjà eu l’occasion de tester. Mais c’est aussi le cas pour l’entreprise chinoise AGM.

AGM Glory G1S s’offre l’imagerie thermique et la vision nocturne.

Pour ce nouveau venu dans sa gamme de smartphones robuste, le constructeur chinois a eu l’idée d’intégrer sur ce modèle une caméra qui permet à son utilisateur d’avoir l’équivalent d’un appareil d’imagerie thermique. Une caméra qui propose des images thermiques haute résolution 256×192 plus rapide et plus claire en qualité cinéma. Un capteur qui permet d’afficher des températures entre -20°C et 550°C. De plus, le smartphone affiche à l’écran la température à différents endroits d’où vous prenez la photo ou vidéo. Pour arriver à ce résultat, la cellule se compose de 40 000 capteurs. En plus, le capteur du téléphone est doté d’une vision nocturne Sony IMX 350 à 20MP et avec 1 LED infrarouge.

Destiné à être utilisé dans des conditions extrêmes, le AGM Glory G1S est certifié MIL-STD-810H, la norme militaire. En outre, avec sa certification IP68, le téléphone pourra être plongé dans l’eau durant 30 minutes à une profondeur d’un mètre et demi.

Un téléphone mobile robuste 5G.

Outre sa partie robuste, le téléphone de la société chinoise AGM propose en matière de connectivité de la 5G en intégrant un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G 8nm Octa-core cadencé à 2.0 GHz. Accompagné d’un GPU Qualcomm® Adreno™619. Sa capacité de stockage est de 128 Go et il est équipé d’une solution double SIM. L’écran quant à lui est un écran 6.53” LTPS TFT LCD. Pour ce qui est de la batterie, le constructeur a opté pour une batterie de 5500mAh qui selon le constructeur offre une autonomie de 27 heures au téléphone.

Le téléphone est également doté de Wi-Fi, du Bluetooth et du NFC. Le système embarqué n’est autre qu’Android 11.

Prix et Disponibilité.

L’AGM Glory G1S est disponible et commercialisé au prix de $699. Il est fourni en outre avec une paire d’écouteurs intra auriculaire.