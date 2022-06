Play+, un casque sans fil incassable pour les enfants.

Avec son casque audio sans fil Play+, la marque Buddyphones issue de la société ONANOFF propose des casques destinés aux enfants qui ont un seul but, leur permettre d’écouteur de la musique et d’être incassable. C’est le cas pour ce nouveau venu proposé par la marque.

ONANOFF est une société audio d’origine islandaise qui crée des produits audio. La marque s’est surtout fait remarquer pour avoir lancé et fait progresser la catégorie des produits audio pour enfants en créant les Buddyphones, les premiers écouteurs pour enfants au monde.

HEAVYS, un casque audio sans fil pour le Heavy Metal ? Cette semaine le site Kickstarter nous fait découvrir HEAVYS, un casque audio sans fil pour le Heavy Metal aux dires de ses concepteurs. Un casque sans fil qui propose pas moins de…

Play+, sans fil et incassable ?

Ce nouveau casque de la gamme Buddyphones fait son entrée sur le marché français et tentera de séduire les parents en quête d’un casque audio sans fil pour leur enfant. Un casque dédié aux enfants de type supra-aural et qui est doté de coussins en cuir végétal anti allergies.

Le casque intègre en outre une technologie qui a pour fonction de ne pas dépasser une certaine limite de volume afin de ne pas mettre un volume trop élevé dans les oreilles de l’enfant. Cette technologie la marque la nomme « SafeAudio75/85/94dB ».

Le casque est équipé d’un serre-tête réglable et pliable pour réduire l’encombrement lors de voyages ou de déplacements. Pour ce qui est de l’économie du casque, le Play+ propose pas moins de 20 heures d’écoute continue après une pleine charge. À ce propos, la charge se fera via un port USB-C. Pour ce qui est de la portée sans fil du casque, elle est de 20 mètres. À noter qu’il est possible de le raccorder à une source audio via un câble jack 3.5mm.

Autre technologie, la technologie StudyMode qui améliore la qualité de la voix, et ce, afin de permettre à son utilisateur d’être plus concentré sur le contenu écouté. On notera aussi la présence d’un microphone intégré. Le tout pour un poids de 147 grammes et une taille de 150 x 170 x 65 mm (déplié). Enfin, détail qui séduira les enfants, le casque est fourni avec des stickers qui pourront venir se fixer sur les haut-parleurs du casque pour lui donner différents styles.

Prix et Disponibilité.

Le casque Play+ de Buddyphones est commercialisé au prix de 49.99€ et est fourni avec un étui de voyage souple. Le casque est disponible en différentes couleurs, à savoir : jaune, bleu ciel, blanc, bleu marine, rose ou gris.