 Bon plan : Un APPLE MACBOOK AIR 2013 13″ pour 399€.

Descriptif complémentaire

* marque commerciale d’Apple Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Ces marques appartiennent exclusivement à Apple Inc. Comme tous nos ordinateurs reconditionnés, le Grade Eco bénéficie d’un reconditionnement optimal le garantissant 100% fonctionnel, équivalent au GRADE A en terme de performances et de garantie. Seules subsistent quelques traces de vie de son ancien propriétaire.

Afin que quelques cicatrices ne ternissent pas la puissance d’une belle machine, une coque de protection est offerte, l’ordinateur est livré avec la coque montée ces défauts mineurs sont donc camouflés.