ROG Phone 5, la nouvelle arme de guerre des gamers smartphone !

ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro et ROG Phone 5 Ultimate. Ça y est, Asus vient de dévoiler son tout nouveau smartphone pour gamer. Attention ça décoiffe.

Avec sa division dédiée à l’univers du jeu vidéo baptisée « ASUS Republic of Gamers » alias « ROG », la marque a décidé de miser sur l’univers du jeu vidéo. À la fois sur PC, mais aussi sur smartphone. Pour ce faire, voilà quelques années la marque lançait son premier smartphone dédié aux jeux vidéo, le Rog Phone.

On vous a d’ailleurs présenté un test complet du ROG Phone 3 par le passé. Mais cette fois, la marque sort du lourd qui se décline en 3 versions : ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro et ROG Phone 5 Ultimate.

Alors, tout d’abord, les trois modèles ont forcément plusieurs caractéristiques communes. LA première c’est le processeur. En effet, la série ROG Phone 5 intègre le dernier SoC Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G. Ce processeur a tout spécialement été développé par Qualcomm pour ce type de smartphone.

Pour ce qui est de la mémoire embarquée, le ROG Phone 5 se décline en 3 versions : 8Go RAM / 128Go ROM, 12Go RAM / 256Go ROM ou 16Go RAM / 256Go. Le ROG Phone 5 Pro est équipé de 16Go RAM / 512Go ROM. Le ROG Phone 5 Ultimate quant à lui est équipé de 18Go RAM / 512Go ROM.

Pour ce qui est de l’écran. Le téléphone quelle que soit sa version hérite d’un écran 144 Hz / 1 ms AMOLED HDR10+ certifié par Samsung avec taux d’échantillonnage tactiles de 300 Hz. Un écran d’une taille de 6.78 pouces et qui supporte une résolution de 1080 x 2448 pixels.

Système, connectivité et le reste !

Alors, derrière le processeur et la mémoire, Asus installe Android 11 et son interface ROG UI. Cette dernière est optimisée pour le jeu et propose une interface résolument gaming. On retrouve aussi la technologie ROG Vision, un écran matriciel arrière inédit – disponible exclusivement sur ROG Phone 5 Pro et ROG Phone 5 Ultimate. Par ailleurs, pour un confort de jeu, le téléphone intègre également le système de contrôle AirTrigger 5.

Ce que nous dit la marque :

« ROG lance également Qualcomm Game Quick Touch, qui permet aux joueurs de bénéficier d’une augmentation de 20% du taux de réponse tactile et d’une latence réduite1. Avec une augmentation étonnante de 35% des performances du GPU et de 25% des performances2 du CPU, même les jeux mobiles 3D les plus exigeants fonctionnent sans problème avec des paramètres maximaux ».

Afin de ne pas faire trop chauffer le smartphone durant les longues heures de jeu, Asus intègre le système de refroidissement GameCool 5. Cette technologie a pour effet de réduire et dissiper la chaleur vers les coins du châssis du téléphone. Ajoutez à cela une « chambre à vapeur 3D ».

Connectivité à son paroxysme !

En effet, ce nouveau venu embarque de la 5G, mais pas que. Pour le Wi-Fi, on a droit à du WiFi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO) de quoi accompagné les derniers routeurs Wi-Fi de la marque. Lr Bluetooth® 5.2 (HFP + A2DP + AVRCP + HID + PAN + OPP) est également présent. Pour rappel, il supporte la technologie Qualcomm® aptX™ Adaptive. Et enfin le NFC.

ROG Phone 5, prix et disponibilité.

La série ASUS ROG Phone 5 sera disponible en France en trois versions :

Le ROG Phone 5 équipé de 8Go RAM / 128Go ROM au prix public indicatif de 799 € TTC

Le ROG Phone 5 équipé de 12Go RAM / 256Go ROM au prix public indicatif de 899 € TTC

Le ROG Phone 5 équipé de 16Go RAM / 256Go ROM au prix public indicatif de 999 € TTC

Deux éditions limitées complètent la gamme :

Le ROG Phone 5 Pro équipé de 16Go RAM / 512Go ROM, avec affichage ROG Vision couleur, au prix public indicatif de 1 199 € TTC.

Le ROG Phone 5 Ultimate équipé de 18Go RAM / 512Go ROM, avec affichage ROG Vision monochrome, au prix public indicatif de 1 299 € TTC.

Le ROG Phone 5 (16Go RAM / 256Go ROM) sera le premier à être commercialisé en France le 29 mars prochain. Les autres modèles seront disponibles d’ici les mois d’avril et mai.