AYANEO 2, la nouvelle console portable d’AYANEO.

Avec l’AYANEO 2, la société chinoise AYANEO dévoile une nouvelle console portable connectée qui intègre à la fois du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi 6.

Le marché du jeu vidéo a depuis ces dernières années explosé. Principalement avec les consoles de jeu de salon comme la PlayStation 5, mais aussi un peu avec les consoles portables comme la Nintendo Switch, les jeux sur PC et les jeux sur smartphone avec l’arrivée de smartphone gaming. On pense notamment à des modèles comme l’Asus…

AYANEO 2, une console portable de dernière génération.

Cette nouvelle venue qui fait actuellement l’objet sur Indiegogo d’une levée de fonds tentera de séduire les joueurs nomades. Cette console est équipée d’un processeur AMD Ryzen 7 6800. Le processeur est accompagné de deux configurations possibles concernant la mémoire embarquée. Soit 16 Go de LPDDR5 6400Mhz soit 32 Go de LPDDR5 6400Mhz. Pour le stockage, la jeune entreprise propose 512Go, 1 To ou 2 To. Pour ce qui est de l’écran embarqué, le joueur pourra s’appuyer sur un écran LCD de 7 pouces full HD proposant une résolution de 1920 pixels x 1200 pixels.

Sur les côtés, on retrouve les joysticks et touches de fonctions classiques avec deux boutons analogiques de part et d’autre de la console, mais désaxés l’un de l’autre. On retrouve aussi des boutons sur la partie latérale supérieure. On notera aussi la présence d’un port USB-C, un port TF, un port jack 3.5mm. L’AYANEO 2 est également dotée de deux haut-parleurs et de deux micros qui serviront notamment pour une fonction de réduction de bruit.

Connectivité sans fil pour un accès aux jeux.

La console est équipée d’un système d’exploitation propriétaire baptisé AYANEO OS qui donne notamment accès à un Cloud sur lequel l’utilisateur pourra télécharger une multitude de jeux. Pour ce faire, l’utilisateur pourra s’appuyer sur une connexion Wi-Fi 6 ainsi que du Bluetooth 5.2 pour associer par exemple un casque audio. Autre détail, les concepteurs ont inclus un lecteur d’empreinte pour un démarrage de la console personnalisé.

Enfin, la console est également dotée d’un système de refroidissement qui évitera une surchauffe en cas d’utilisation trop prolongée. La batterie quant à elle offre une capacité de 4350mAh. Le tout tient dans un boitier qui mesure 264.5 x 105.5 x 21.5mm pour un poids de 680 grammes.

Prix et Disponibilité.

L’AYANEO 2 est proposée actuellement au prix de 967 EUR et est d’ores et déjà disponible sur le site d’Indiegogo. La console de jeu portable st disponible en blanc ou en noir.