Smartphone // Test : Honor Magic8 Pro

Après un Honor Magic7 Pro qui avait déjà bousculé les codes, Honor revient avec son nouveau smartphone haut de gamme : le Honor Magic8 Pro. Cette année, la marque ne se contente pas d’une simple mise à jour technique. Elle propose une vision où le matériel de pointe fusionne avec une intelligence artificielle omniprésente. Entre son capteur photo 200 Mpx et sa puce de nouvelle génération, le Magic8 Pro a-t-il les épaules pour devenir le meilleur smartphone 2026 ? Nous avons passé plusieurs semaines avec ce smartphone premium pour vous livrer notre verdict.

Préambule.

Honor est une marque technologique mondiale fondée en 2013, initialement sous l’égide de Huawei. Elle s’est rapidement distinguée par ses smartphones innovants, alliant design élégant et performances de pointe. En 2020, Honor est devenue une marque indépendante, poursuivant sa mission de créer des produits intelligents et de haute qualité pour les jeunes du monde entier. Outre les smartphones, Honor développe également des ordinateurs portables, des wearables et des accessoires connectés, visant à offrir une expérience technologique intégrée et enrichissante.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Écran : 6.8″ OLED LTPO, 1-120Hz, 6000 nits.

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Mémoire : 12/16 Go RAM / 512 Go ou 1 To de stockage UFS 4.1.

Appareil Photo : Principal 50 Mpx (f/1.4) + Ultra-large 50 Mpx + Téléobjectif 200 Mpx (f/2.6).

Audio : Haut-parleurs stéréo symétriques, DTS:X Ultra.

Batterie : 6270 mAh, charge 100W filaire, 80W sans fil.

OS : MagicOS 10 sur base Android 16.

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Le Honor Magic8 Pro

Un câble USB-C

Une pince pour carte SIM

Installation / Configuration.

Dès la sortie de boîte, l’expérience logicielle de Honor se veut fluide et intuitive. Lors de l’allumage, le Honor Magic8 Pro vous guide à travers un processus de configuration épuré. Si vous venez d’un autre smartphone Android ou même d’un iPhone, l’outil Device Clone se montre particulièrement efficace, transférant vos contacts, photos et applications en un temps record via une connexion Wi-Fi directe ultra-rapide.

La grande nouveauté de cette année réside dans la configuration biométrique prédictive. En plus de l’enregistrement classique de votre empreinte digitale sous l’écran (qui est d’ailleurs d’une rapidité fulgurante grâce à la technologie ultrasonique), le téléphone vous propose d’emblée de paramétrer la reconnaissance faciale 3D sécurisée. L’IA analyse également vos habitudes dès les premières minutes pour vous suggérer l’organisation de votre écran d’accueil et la gestion de l’énergie. En moins de cinq minutes, votre appareil est prêt à l’emploi, parfaitement synchronisé et optimisé selon vos préférences d’utilisation.

Design et Écran : Une immersion visuelle sans précédent

Le design du Honor Magic8 Pro est une évolution raffinée du célèbre Eye of Muse. Vous retrouverez ce grand module photo circulaire à l’arrière, cerclé d’une finition métallique brossée qui lui donne un aspect proche de l’horlogerie de luxe. En main, le smartphone impose son gabarit, mais la répartition des masses est telle qu’il reste parfaitement équilibré. Les matériaux premium sont au rendez-vous, et le toucher soyeux du dos en verre dépoli limite grandement les traces de doigts, un détail que vous apprécierez au quotidien.

L’écran OLED 6,8 pouces est sans doute l’un des plus beaux que nous ayons eu l’occasion de tester. On parle d’une dalle OLED avec une courbure sur quatre côtés qui rend la navigation gestuelle d’une fluidité exemplaire. Mais le vrai bond en avant réside dans la gestion de la luminosité : l’affichage reste éclatant même en plein soleil, évitant cet effet miroir souvent agaçant en extérieur. Honor continue également de dominer sur la protection de la santé oculaire avec des technologies anti-scintillement qui réduisent le flicker de l’écran. Concrètement, même si vous passez des heures sur votre smartphone pour lire ou regarder des vidéos, vous ne ressentirez quasiment aucune fatigue visuelle ni picotement des yeux.

Processeur et Performances : Une fluidité à toute épreuve

C’est le cœur du réacteur. Le Honor Magic8 Pro embarque la toute dernière puce Snapdragon, qui n’est pas seulement rapide, mais dotée d’une intelligence artificielle avancée. En usage intensif, le smartphone ne ralentit jamais. Que vous soyez un joueur mobile exigeant sur les derniers jeux 3D ou que vous gériez des applications simultanément, tout répond au doigt et à l’œil. Ce qui frappe le plus, c’est la réactivité du système : chaque ouverture d’application est instantanée. Le système de refroidissement a également été revu. Même après une longue session de jeu ou l’exportation d’une vidéo haute définition, le téléphone reste simplement tiède en main, là où d’autres smartphones concurrents peuvent devenir inconfortables. Côté connectivité, la réception réseau est exemplaire. Vous profiterez d’une stabilité réseau remarquable, que ce soit pour vos appels mobiles en zone difficile ou pour streamer du contenu 4K depuis votre serveur domestique. C’est une véritable machine de puissance qui ne semble jamais atteindre ses limites.

L’IA au cœur de l’expérience : MagicOS 10

L’IA n’est plus un gadget ici, c’est une assistante réelle intégrée au système qui apprend de vous. Le Magic Portal 2.0 transforme radicalement votre manière d’interagir avec l’interface : il vous suffit de glisser une photo de produit ou un texte vers le bord de l’écran pour que le téléphone vous propose immédiatement de l’acheter, de l’envoyer ou de traduire les informations. C’est un gain de temps considérable qui évite les copier-coller incessants.

L’interaction devient même sensorielle avec le suivi du regard. Le capteur frontal sait quand vous regardez l’écran : si une notification arrive alors que vous avez les mains prises, il vous suffit de la fixer pour qu’elle s’ouvre d’elle-même. De même, la traduction en temps réel lors des appels téléphoniques est une petite révolution. Vous parlez en français, votre interlocuteur entend une voix traduite dans sa langue, et inversement. C’est fluide, naturel, et cela fonctionne avec une précision qui facilite énormément les échanges internationaux, que ce soit pour le travail ou les vacances.

Photographie : Un studio professionnel dans la poche

Honor a frappé très fort avec son nouveau moteur de traitement d’image. Le capteur principal capture des clichés d’une clarté saisissante, avec des couleurs fidèles à la réalité sans être trop saturées. Mais la véritable star est le téléobjectif de 200 Mpx. Il permet de photographier des détails invisibles à l’œil nu. Que vous souhaitiez capturer un monument lointain lors d’un voyage ou un visage lors d’un événement familial, le zoom reste d’une netteté absolue sans cet aspect « pixelisé » que l’on retrouve ailleurs.

Le mode portrait a également bénéficié d’un soin particulier. Le détourage du sujet entre le premier plan et l’arrière-plan est d’une précision chirurgicale, offrant un flou artistique proche de celui d’un appareil photo professionnel. En basse lumière, le Honor Magic8 Pro fait des miracles : son capteur photo et ses algorithmes de traitement d’image parviennent à éclaircir des scènes sombres tout en conservant une ambiance naturelle, sans transformer la nuit en plein jour de manière artificielle.

Enfin, l’intelligence artificielle de retouche photo intégrée est votre meilleur allié. Grâce aux outils de retouche IA, un passant sur votre photo peut être supprimé en quelques secondes : un simple clic suffit pour le faire disparaître et le reconstruction d’arrière-plan se fait automatiquement, comme s’il n’avait jamais été là.

Une expérience sonore immersive et confidentielle

Côté audio, Honor propose une expérience stéréo de haute volée. Le son est riche, équilibré, avec une réelle profondeur qui rend le visionnage de films très immersif même sans casque. Vous ressentirez une véritable spatialisation sonore qui donne l’impression que le son vous enveloppe.

L’IA intervient également pour protéger votre vie privée lors de vos appels. Grâce à une technologie qui dirige les ondes sonores précisément vers votre oreille, votre entourage n’entend pas ce que dit votre interlocuteur, même dans un environnement calme comme un bureau ou un train. C’est une fonctionnalité que l’on oublie vite mais qui devient indispensable pour la confidentialité de vos échanges. Pour les amateurs de musique sans fil, le téléphone est compatible avec les meilleures normes actuelles, garantissant une qualité audio sans perte avec vos écouteurs ou enceintes haut de gamme.

Autonomie et Recharge : La fin de l’angoisse de la batterie

Avec sa batterie de nouvelle génération, le Honor Magic8 Pro est un véritable smartphone endurant. Même avec un usage intensif incluant GPS, prise de photos et navigation web, il est difficile d’en venir à bout en une seule journée. En utilisation classique, vous franchirez sans encombre le cap des deux jours d’autonomie, ce qui reste une prouesse pour un smartphone puissant.

La recharge rapide est tout aussi impressionnante. Si vous avez oublié de charger votre téléphone la veille, il vous suffit de le brancher pendant que vous vous préparez le matin : en une quinzaine de minutes, vous récupérez suffisamment d’énergie pour tenir toute la journée. La recharge sans fil rapide est également extrêmement véloce, ce qui permet de simplement poser son smartphone sur un chargeur sans fil pour voir le niveau de batterie grimper à vue d’œil. C’est un véritable confort d’utilisation qui change radicalement la donne au quotidien.

Conclusion.

Le Honor Magic8 Pro est une véritable démonstration technologique. Il ne se contente pas d’aligner les chiffres flatteurs sur une fiche technique smartphone, il propose une expérience utilisateur fluide, cohérente et réellement simplifiée par l’intelligence artificielle. Entre son écran OLED haut de gamme, ses capacités photo avancées et son autonomie longue durée, il s’impose sans difficulté comme une référence des smartphones premium.

Bien que son prix smartphone haut de gamme soit conséquent, l’investissement se justifie par le niveau de finition premium et les innovations technologiques embarquées. Ici, l’IA intégrée et les nouvelles fonctionnalités ne sont pas de simples gadgets, mais de véritables outils intelligents pensés pour améliorer l’expérience mobile au quotidien.

Points Positifs Points Négatifs + Zoom exceptionnel – Gabarit imposant + Écran parfait – Chauffe parfois + Autonomie record – Chargeur absent + IA intuitive

Evaluation.

Configuration : 19/20 Utilisation : 18/20 Fonctions : 19/20 Signal Wifi / Bluetooth : 19/20 Prix : 16/20 Note finale : 18/20

Liens d’achat.

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Galerie Photo :