Test : Google Pixel 10a

Après le retentissant lancement du Google Pixel 10, Google remet le couvert avec un modèle plus discret mais tout aussi stratégique : le Pixel 10a. Fidèle à l’ADN de la gamme “a”, ce nouveau venu arrive un peu plus tard dans le calendrier, avec une promesse claire : reprendre l’essentiel de l’expérience Pixel 10 tout en restant beaucoup plus abordable. Une sortie qui confirme la volonté de Google de maintenir une alternative accessible sans sacrifier l’efficacité, la photo ou l’intelligence embarquée.

Préambule.

On va maintenant voir si ce Google Pixel 10a, pensé comme un modèle à moindre coût, tient réellement ses promesses. Nous avons la chance de le tester en avant‑première, alors qu’il ne sera disponible qu’à partir du 5 mars. Entre accessibilité, simplicité et ambitions techniques, ce nouveau venu devra prouver qu’il peut offrir une expérience convaincante sans faire exploser le budget.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Caractéristiques techniques du constructeur : Google Pixel 10a

Dimensions : 153,9 mm (hauteur) x 73,0 mm (largeur) x 9,0 mm (profondeur)

153,9 mm (hauteur) x 73,0 mm (largeur) x 9,0 mm (profondeur) Poids : 183 g

183 g Écran : Écran Actua OLED de 6,3 pouce Format 20:9 (1 080 x 2 424 pixels) à 421 ppp Taux de rafraîchissement de 60 à 120 Hz Verre de protection Corning Gorilla Glass 7i Luminosité : Jusqu’à 2 000 nits (HDR) et 3 000 nits (luminosité maximale) Contraste : > 1 000 000:1 HDR : Oui

Processeur : Google Tensor G4 + Coprocesseur de sécurité Titan M2

+ Coprocesseur de sécurité Titan M2 Stockage : 128 Go ou 256 Go

128 Go ou 256 Go Mémoire : 8 Go de RAM LPDDR5X

8 Go de RAM LPDDR5X Batterie : Capacité : 5 100 mAh Recharge filaire : Jusqu’à 30W (charge rapide) Recharge sans fil : Oui, certifiée Qi jusqu’à 10W ( Note : Pas de support Pixelsnap/Qi2 sur ce modèle)

Caméra arrière : Capteur principal : 48 Mpx (Quad PD), Ouverture ƒ/1,89, Largeur de capteur 1/2″, OIS et EIS. Capteur ultra grand-angle : 13 Mpx, Ouverture ƒ/2,2, Champ de vision de 120°. Toutes les caméras arrière : Zoom haute résolution jusqu’à 8x Autofocus à détection de phase (PDAF) Stabilisation optique + électronique Vidéo : Enregistrement 4K à 30/60 FPS Enregistrement 1080p à 30/60 FPS Ralenti jusqu’à 240 FPS Stabilisation vidéo haute résolution Caméra avant : Capteur de 13 Mpx Ouverture ƒ/2,2 Champ de vision de 96,5° Fonctionnalités de la caméra (IA) : Fonctionnalités de la caméra (IA) : Camera Coach (guidage par Gemini) Auto Best Take (Meilleure prise automatique optimisée) Mode Vision de nuit / Astrophotographie Gomme magique / Anti-flou / Real Tone Mise au point Macro (nouveauté pour la série « a »)

Capteurs : Proximity, Luminosité ambiante, Accéléromètre, Gyroscope, Magnétomètre, Baromètre, Lecteur d’empreintes sous l’écran.

Connectivité : Wi-Fi 6E Bluetooth 6.0 (amélioration du signal) NFC GPS (Double bande) SOS Satellite (nouveauté sur la gamme « a »)

Réseau : 5G (Sub-6 GHz), GSM/EDGE, UMTS/HSPA+.

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Google Pixel 10a

Câble USB-C vers USB-C (1 m)

Outil pour carte SIM

Installation / Configuration.

L’installation du Google Pixel 10a s’inscrit dans la lignée de ce que propose Google cette année : une expérience centrée sur la simplicité absolue. Grâce à l’arrivée d’Android 16, le processus de mise en route est devenu un modèle de fluidité, même sur ce modèle plus abordable. Dès l’allumage, on sent que Google a tout fait pour que l’utilisateur soit opérationnel en un temps record.

Comme nous l’avions noté sur le modèle Pro XL, la grande nouveauté réside dans l’incroyable facilité avec laquelle on peut désormais transférer ses données depuis un iPhone. Google a optimisé son assistant de migration pour que le passage d’iOS à Android ne soit plus un obstacle. Vos contacts, messages, photos et même la plupart de vos applications se retrouvent sur votre nouveau Pixel sans aucune manipulation complexe.

Les étapes restent fidèles aux standards de la marque :

Identification : Une connexion rapide à votre compte Google et vous êtes lancé. Migration : Le transfert peut se faire via le câble USB-C fourni dans la boîte ou, de manière encore plus pratique, en mode sans fil via votre réseau Wi-Fi local. Mise à jour : Juste après la configuration initiale, le Pixel 10a vous proposera une petite mise à jour système (le « Day One Patch ») pour s’assurer que vous bénéficiez des toutes dernières optimisations de sécurité et de performances.

En résumé, que vous veniez d’un ancien modèle Android ou que vous fassiez le saut depuis la concurrence, configurer ce Pixel 10a est un véritable jeu d’enfant.

L’interface Material 3 vous accueille avec des animations léchées, et en moins de 10 minutes, le smartphone est prêt à être utilisé pendant que vos applications terminent de se télécharger discrètement en arrière-plan.

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Google Pixel 10a

Mesures.

Il est essentiel de souligner, comme nous l’avions fait pour le modèle Pro XL, que la stratégie de Google se distancie radicalement de la « course aux gigahertz » de ses concurrents. Pour ce Google Pixel 10a, l’exercice des mesures est particulièrement intéressant : nous sommes face à un smartphone de 2026 qui utilise une puce de 2025, le Tensor G4.

Si l’on se contente de regarder les chiffres bruts sur des outils comme Geekbench ou Antutu, le Pixel 10a ne vient pas bousculer la hiérarchie mondiale. Il affiche des scores logiquement inférieurs aux Pixel 10 équipés du nouveau Tensor G5 (gravé en 3nm). Cependant, s’arrêter à ces mesures serait passer à côté de l’essentiel.

Le Tensor G4, bien que connu, bénéficie ici d’une maturité logicielle impressionnante. Sous Android 16, nos mesures de réactivité montrent que l’ouverture des applications et la navigation système sont tout aussi instantanées que sur les modèles plus onéreux. Google a manifestement peaufiné la gestion des ressources pour que le matériel « éprouvé » serve parfaitement les ambitions logicielles de 2026.

L’une des bonnes surprises de nos mesures concerne la stabilité thermique. Là où les anciennes puces Tensor avaient tendance à chauffer lors de tests de stress prolongés, le Pixel 10a reste étonnamment frais. Le châssis dissipe bien la chaleur, et nous avons observé une chute de performance (throttling) bien moins marquée que sur le Pixel 9a. Cela signifie que pour le jeu ou la retouche vidéo, le téléphone maintient sa cadence plus longtemps.

C’est sur les tâches d’apprentissage automatique (Machine Learning) que le Pixel 10a justifie son rang. Nos tests sur les fonctions Gemini Nano montrent que le traitement local pour la traduction instantanée ou la suggestion de cadrage via Camera Coach s’effectue avec une latence quasi imperceptible.

En fin de compte, la véritable force de ce smartphone ne se mesure pas dans la puissance de calcul pure, mais dans la fluidité de l’expérience utilisateur. Google prouve ici qu’une puce parfaitement maîtrisée et optimisée vaut parfois mieux qu’une débauche de puissance mal exploitée.

Performances.

Sous le capot, le Google Pixel 10a réserve une surprise de taille qui risque de faire débat : alors que les modèles 10 et 10 Pro ont fait le grand saut vers la puce Tensor G5 (gravée en 3nm par TSMC), Google a choisi de doter ce modèle « a » du Tensor G4, le même processeur que l’on trouvait déjà sur le Pixel 9a.

Cependant, il ne faut pas s’y tromper : si la puissance brute n’évolue pas radicalement, l’optimisation logicielle sous Android 16 fait des merveilles. Le smartphone reste d’une fluidité exemplaire pour toutes les tâches du quotidien. Couplé à 8 Go de RAM, le Tensor G4 encaisse sans broncher le multitâche intensif et les applications gourmandes. On note d’ailleurs que Google semble avoir légèrement « débridé » la puce cette année, offrant une meilleure gestion thermique qui limite les chutes de performances lors de sessions de jeu prolongées.

La véritable amélioration matérielle se cache dans la connectivité. Le Pixel 10a embarque un nouveau modem plus efficace. Ce dernier ne se contente pas d’améliorer l’accroche réseau en zone difficile ; il est la pièce maîtresse qui permet l’arrivée du SOS par satellite sur cette gamme de prix. De plus, l’adoption du Bluetooth 6.0 garantit une stabilité de connexion parfaite avec vos accessoires, tout en réduisant la consommation d’énergie.

En résumé, si vous cherchez le smartphone le plus puissant du marché pour le jeu en 120 FPS, vous irez voir ailleurs. Mais pour un utilisateur qui veut un téléphone intelligent, réactif et capable de gérer les fonctions de sécurité les plus avancées, le Pixel 10a offre un équilibre performance/prix difficile à battre en 2026.

Utilisation.

L’approche de Google pour ce Google Pixel 10a confirme une stratégie désormais bien ancrée : la puissance brute des benchmarks s’efface devant la pertinence de l’expérience utilisateur. Bien que ce modèle « a » conserve la puce Tensor G4 de l’an dernier (là où le Pro XL est passé au G5), la fluidité au quotidien reste exemplaire. Le smartphone place véritablement l’utilisateur au cœur de son design, avec des fonctionnalités qui ne sont pas de simples gadgets, mais des outils concrets s’enrichissant au fil des mises à jour.

L’interface, propulsée par Android 16, est un régal. Avec l’intégration de Material 3, la navigation est d’une fluidité impressionnante. Chaque animation, chaque transition est pensée pour être intuitive et réactive, renforçant l’impression que le smartphone est parfaitement optimisé, même sans la toute dernière puce du marché.

L’intelligence artificielle, fer de lance de Google, est ici omniprésente et plus utile que jamais :

Camera Coach : Contrairement aux modèles précédents qui se contentaient de corriger vos photos après coup, le Pixel 10a vous assiste désormais pendant la prise de vue. Grâce à l’IA Gemini, le smartphone analyse la scène en temps réel et propose des suggestions de cadrage, d’exposition ou de composition. C’est comme avoir une véritable leçon de photographie instantanée dans la poche.

Voice Translate (Traduction Instantanée) : C’est sans doute la fonctionnalité la plus bluffante. Elle transforme votre Pixel en un interprète personnel capable de traduire des conversations en temps réel. Le smartphone écoute, traduit et retranscrit les paroles des deux interlocuteurs à l’écran. On est sur du « Google Traduction sous stéroïdes ». Fait amusant (et un peu troublant) : l’IA utilise une version synthétique de votre propre voix pour prononcer la traduction dans la langue cible.

Même si toutes les options de retouche IA ne sont pas encore totalement déployées en Europe pour des raisons législatives, le Pixel 10a reçoit régulièrement des notifications activant de nouvelles capacités. En fin de compte, la force de ce modèle ne se mesure pas en puissance brute, mais à travers le plaisir que l’on prend à s’en servir : il reste aussi fluide qu’au premier jour et promet de s’améliorer encore sur les 7 prochaines années.

Sécurité et SOS par Satellite : C’est l’excellente surprise de ce cru 2026. Autrefois réservé aux modèles « Pro » plus onéreux, le SOS d’urgence par satellite fait son entrée sur la gamme « a ». En clair, si vous vous retrouvez en zone blanche (sans réseau mobile ni Wi-Fi), vous pouvez désormais contacter les secours via une connexion satellite pour partager votre position et demander de l’aide. Lors de nos essais, l’interface guide l’utilisateur pas à pas pour orienter le téléphone vers le satellite le plus proche. C’est une fonctionnalité que l’on espère ne jamais utiliser, mais qui apporte une tranquillité d’esprit inédite pour un smartphone à ce prix, faisant du Pixel 10a un compagnon de randonnée ou de voyage bien plus rassurant que ses prédécesseurs.

Mais il y a quoi qui change par rapport au 9a ?

Caractéristique Google Pixel 9a (2025) Google Pixel 10a (2026) Processeur Tensor G4 (4nm) Tensor G4 (Identique) Écran 6,3″ OLED (120Hz) 6,3″ OLED (120Hz) Luminosité Max 2700 nits 3000 nits Protection Écran Gorilla Glass 3 Gorilla Glass 7i (Plus robuste) RAM / Stockage 8 Go / 128-256 Go 8 Go / 128-256 Go Caméra Principale 48 MP (f/1.7) + 13 MP (Ultra-wide) 48 MP + 13 MP (Même matériel) Batterie 5100 mAh 5100 mAh Charge Filaire 23W 30W (ou 45W selon l’adaptateur) Charge Sans-fil 7,5W 10W Design Barre caméra classique Dos « Perfectly Flat » (sans relief) Connectivité 5G, Wi-Fi 6E 5G + SOS Satellite, Wi-Fi 6E OS au lancement Android 15 Android 16 Mises à jour 7 ans (jusqu’en 2032) 7 ans (jusqu’en 2033)

Comparons la gamme complète de la gamme « 10 »

Caractéristique Pixel 10a Pixel 10 Pixel 10 Pro Pixel 10 Pro XL Pixel 10 Pro Fold Prix (Lancement) 549 € 799 € 1 099 € 1 299 € 1 899 € Processeur Tensor G4 Tensor G5 Tensor G5 Tensor G5 Tensor G5 Mémoire RAM 8 Go 12 Go 16 Go 16 Go 16 Go Écran (Principal) 6,3″ OLED 6,3″ OLED 6,3″ LTPO 6,8″ LTPO 8″ LTPO (Pliable) Luminosité Max 3000 nits 3000 nits 3300 nits 3300 nits 3000 nits Protection Gorilla Glass 7i Victus 2 Victus 2 Victus 2 Victus 2 (Ext.) Type de Wi-Fi

Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Photo : Principal 48 MP 48 MP 50 MP 50 MP 48 MP Photo : Ultra-wide 13 MP 13 MP 48 MP 48 MP 10.5 MP Photo : Zoom (x5) Aucun 10.8 MP 48 MP 48 MP 10.8 MP Batterie 5 100 mAh 4 970 mAh 4 870 mAh 5 200 mAh 5 015 mAh Charge Filaire 30W 30W 30W 45W 30W Pixelsnap (Qi2) Non 15W 15W 25W 15W Empreinte Optique Ultrason Ultrason Ultrason Latéral (Bouton)

Rendu des caméras.

Prise de vue de jour :

Comme nous l’avons souvent souligné, la force de Google ne réside pas uniquement dans la taille de ses capteurs, mais dans la manière dont le logiciel sublime chaque pixel. En plein jour, le Google Pixel 10a est tout simplement bluffant. On retrouve le capteur principal de 48 Mpx qui, épaulé par le traitement d’image du Tensor G4, délivre des clichés d’une netteté chirurgicale.

Le rendu des couleurs reste fidèle à la philosophie de Google : naturel et réaliste. Les teintes de peau sont respectées avec une précision que peu de concurrents arrivent à égaler dans cette gamme de prix.

Bien que le Pixel 10a soit dépourvu du téléobjectif dédié des modèles Pro, le zoom numérique « Super Res Zoom » fait un travail remarquable.

Jusqu’à un grossissement x2, la perte de détails est quasiment invisible à l’œil nu, ce qui permet de recadrer ses photos sans crainte.

Prise de vue de nuit :

S’il y a bien un domaine où Google a construit sa légende, c’est celui de la photographie en basse lumière. Avec le Google Pixel 10a, la firme de Mountain View prouve une fois de plus que le matériel ne fait pas tout : c’est le logiciel qui dicte sa loi.

Dès que la luminosité chute, le mode Vision de nuit s’active automatiquement (ou manuellement selon vos préférences). Le résultat est, comme souvent chez les Pixel, saisissant. Là où la plupart des smartphones de milieu de gamme produisent des clichés bruités ou flous, le Pixel 10a parvient à extraire de la lumière là où l’œil humain n’en voit plus.

Grâce aux algorithmes de fusion d’images du Tensor G4, le bruit numérique est extrêmement bien contenu. Les aplats de noir restent profonds sans devenir « boueux », et les textures (comme les pavés d’une rue mal éclairée ou le feuillage d’un arbre) conservent un piqué surprenant.

C’est sans doute l’amélioration la plus notable cette année. Bien que le processeur soit identique au modèle précédent, l’optimisation d’Android 16 permet de réduire le temps de pause nécessaire. On gagne quelques précieuses fractions de seconde, ce qui limite les risques de flou de bougé.

Le mode dédié aux étoiles est toujours de la partie. En posant le téléphone sur un trépied (ou en le calant contre un rebord), le Pixel 10a déclenche une capture longue durée capable de révéler la Voie lactée. C’est un pur plaisir de voir cette fonctionnalité, autrefois réservée aux fleurons, tourner aussi bien sur un modèle « a ».

Le Google Pixel 10a évite le piège des lumières urbaines trop jaunes ou orangées. Le rendu des éclairages artificiels est géré avec une grande justesse, conservant une atmosphère nocturne réaliste sans tomber dans l’aspect « grand jour » artificiel que certains concurrents imposent.



Ce qui lui manque par rapport au modèle Pro :

Il faut être honnête, l’absence de la puce Tensor G5 se fait sentir sur un point précis : le temps de traitement post-capture. Sur un Pixel 10 Pro XL, la photo est traitée quasi instantanément. Sur le 10a, il faut encore patienter une à deux secondes dans la galerie pour voir le cliché final se « révéler » dans toute sa splendeur.

Rien de dramatique, mais c’est là que se situe la différence de gamme.

Autonomie.

Le Google Pixel 10a s’en sort avec les honneurs et tient facilement la journée grâce à sa batterie de 5 100 mAh. Bien que la capacité n’ait pas évolué par rapport à la génération précédente, l’optimisation logicielle d’Android 16 et l’efficacité de la dalle Actua permettent de gagner en endurance.

On retrouve également la fonction de préservation de la batterie introduite par Google, qui limite intelligemment la charge à 80 % pour prolonger la durée de vie de la cellule sur le long terme. Même avec cette limite activée, j’ai pu terminer mes journées de test avec une marge de manœuvre confortable, prouvant que Google maîtrise désormais parfaitement la gestion énergétique de ses appareils.

Côté recharge filaire, on note un petit effort : le passage à 30W (contre 23W sur le 9a) permet de regagner de l’énergie plus rapidement, même si l’on reste loin des records de certains concurrents.

Le grand absent : Le Pixelsnap (Qi2)

C’est ici que Google marque une frontière nette entre ses modèles premium et sa gamme « a ». Alors que le Pixel 10 Pro XL nous a séduits avec l’intégration du Pixelsnap (la réponse de Google au MagSafe d’Apple basée sur le standard Qi2), le Pixel 10a en est malheureusement dépourvu.

L’absence de ce système magnétique est regrettable en 2026. Concrètement, vous ne pourrez pas profiter de la fixation magnétique pour les accessoires (batteries externes, porte-cartes ou supports voiture) qui font désormais la force de l’écosystème Pixel 10.

La recharge sans fil reste présente, mais elle est limitée à une technologie Qi standard plafonnée à 10W.

C’est un compromis que Google a choisi de faire pour maintenir un prix compétitif, mais pour ceux qui ont goûté à la praticité du Qi2 sur les modèles Pro, ce retour en arrière sera difficile à ignorer. Le Pixel 10a reste un excellent smartphone, mais il faudra se passer de la révolution magnétique cette année.

Audio.

Côté audio, le Google Pixel 10a joue la carte de la continuité avec une configuration de haut-parleurs stéréo bien équilibrée. Comme sur les modèles précédents, on retrouve un haut-parleur sur la tranche inférieure et un second dissimulé dans l’écouteur en haut de l’écran. Le rendu est clair, avec des médiums bien définis qui rendent les voix particulièrement intelligibles, que ce soit pour des podcasts ou lors de l’utilisation de la fonction Voice Translate.

Si le Pixel 10a n’atteint pas la profondeur de basses du Pixel 10 Pro XL (qui bénéficie d’une caisse de résonance plus large), il s’en sort très bien pour un usage quotidien. À haut volume, on note une légère distorsion, mais rien de rédhibitoire pour cette gamme de prix.

La vraie nouveauté : Le Bluetooth 6.0

C’est là que le Pixel 10a surprend. Alors qu’il conserve le processeur de l’an dernier, Google a tout de même intégré la puce de connectivité de nouvelle génération supportant le Bluetooth 6.0. Pour l’utilisateur, cela signifie :

Une latence quasi nulle : Idéal pour les jeux mobiles ou le visionnage de vidéos sans décalage.

Une portée accrue : Le signal reste stable même si vous vous éloignez de votre source.

Audio spatial : Le Pixel 10a supporte l’audio spatial avec suivi de la tête si vous utilisez les Pixel Buds Pro 2, offrant une immersion sonore intéressante pour les films.

Enfin, la partie logicielle n’est pas en reste avec la fonctionnalité Clarté du son qui isole la voix de votre interlocuteur dans les environnements bruyants. En appel, le Pixel 10a reste une référence : même en plein vent ou dans une rue passante, vos proches vous entendront comme si vous étiez dans une pièce calme.

Design.

Si le Google Pixel 10 Pro XL jouait la carte de la continuité, le Google Pixel 10a crée la surprise en proposant ce que Google appelle le design « Perfectly Flat ». C’est un tournant majeur pour la gamme : pour la première fois depuis le Pixel 6, la célèbre « barre caméra » en relief disparaît totalement.

Le dos de l’appareil est désormais parfaitement plat, les objectifs photo étant directement intégrés dans la coque, sans aucune protubérance. Ce choix esthétique donne au Pixel 10a une allure incroyablement moderne et épurée, tout en évitant au téléphone de « boiter » lorsqu’il est posé sur une table.

Côté matériaux, Google réussit un tour de force. Le cadre est en aluminium satiné (100 % recyclé), tandis que le dos utilise un composite thermoformé au toucher « soft-touch » très qualitatif. En main, le smartphone est un régal de compacité. Avec son écran de 6,3 pouces, il se manipule aisément d’une seule main.

L’œil averti remarquera une amélioration invisible mais cruciale : le passage au Corning Gorilla Glass 7i. Alors que le Google Pixel 9a se contentait de la version 3 (vieillissante), le 10a gagne une résistance aux rayures et aux chutes nettement supérieure.

Les bordures de l’écran ont été légèrement affinées, même si l’on conserve une symétrie un peu moins parfaite que sur les modèles Pro. Les coloris de cette cuvée 2026 sont audacieux, avec des teintes inspirées de la nature qui contrastent joliment avec le cadre métallique.

Conclusion.

Le Google Pixel 10a est un smartphone qui joue la carte de l’intelligence plutôt que celle de la force brute. En choisissant de conserver la puce Tensor G4 de l’année précédente, Google a pris un risque qui fera débat chez les amateurs de chiffres. Pourtant, à l’usage, ce choix s’avère payant : le téléphone est d’une stabilité exemplaire, parfaitement optimisé pour Android 16 et les nouvelles fonctions IA comme Camera Coach.

La véritable surprise vient de son design « Perfectly Flat », qui apporte un vent de fraîcheur radical en supprimant la célèbre barre caméra. Avec son écran Actua de 3000 nits et sa protection Gorilla Glass 7i, il offre une robustesse et une lisibilité que l’on ne trouvait jusqu’ici que sur le segment ultra-premium. L’ajout du SOS par satellite et du Bluetooth 6.0 en fait un compagnon de route moderne et sécurisant, malgré l’absence regrettable du système magnétique Pixelsnap (Qi2) réservé aux modèles Pro.

Pour 549 €, Google propose une fois de plus le meilleur photophone de sa catégorie. Si vous n’êtes pas un joueur acharné en quête de la puissance du Tensor G5, le Pixel 10a est sans doute le choix le plus rationnel et le plus pérenne de la gamme, avec ses 7 ans de mises à jour garantis.

Avec une sortie le 05 mars 2026 le Google Pixel 10a se positionne très bien dans le marché milieu de gamme en trouvant la balance entre performance, design, photographie et prix.

Points Positifs Points Négatifs + Design « Perfectly Flat » très réussi – Pas de puce Tensor G5 (G4 conservé) + Écran exceptionnel (3000 nits) – Absence du Pixelsnap / Qi2 + Arrivée du SOS par Satellite – Charge filaire encore un peu lente (30W) +Qualité photo et IA (Camera Coach) + Robustesse (Gorilla Glass 7i)

Evaluation.

Configuration : 18/20 Utilisation : 18/20 Fonctions : 19/20 Signal Wifi / Bluetooth : 19/20 Prix : 18/20 Note finale : 18,4/20

Liens d’achat.

