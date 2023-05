Test : Balance connectée SilverGear Smart Scale de chez Action.

Nous avons décidé cette fois de tester un produit connecté de chez Action, Il s’agit de la balance connectée SilverGear Smart Scale. Voyons ensemble si les produits connectés de chez Action valent le coup.



Préambule.

Depuis l’arrivé du Bluetooth dans notre quotidien, de nombreux appareils de notre quotidien sont passés à la sauce “connecté”. Et s’il y a bien un domaine qui exploite cela c’est celui de la santé. Ainsi, depuis quelques années on a vu les balances connectées et autre montres et dispositifs de santé offrir bien plus que le simple fait de fournir un résultat basique.

Silvergear a été fondée en 2006 avec l’idée que les derniers gadgets et les incontournables numériques devraient être facilement disponibles et abordables. Ils ont d’abord commencé avec des écouteurs connectés et ensuite, ils ont étendus leur gamme de produits connectés. Nous allons tester ici une de leur balance connectée SilverGear Smart Scale.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Taille : 300 x 260 x 20 mm

Affichage LCD : 74 x 28 mm

Unité de poids : kg / lb / st

Plage de mesure : 5 – 180 kg / 11 – 400 lb

Alimentation : 2 x AAA piles (non comprises)

Températures de fonctionnement : 10 – 35°

Bluetooth

OS supportés: IOS 8.0 ou supérieur Android 6 ou supérieur



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Balance SilverGear Smart Scale

Mode d’emploi