X-SPACE, le concurrent du Samsung Dex par Crosscall.

Derrière le nom de X-SPACE, la marque française de smartphones renforcés Crosscall, entend transformer votre smartphone en station de travail ou ordinateur de bureau. Une variante du Samsung Dex ?

Si vous suivez notre actualité, vous connaissez forcément la marque Crosscall. Une marque française qui propose des smartphones renforcés dédiés aux professionnels en quête d’un smartphone capable de supporter tous les chocs.

Cette fois la marque ne propose pas un appareil, mais un logiciel qui sera intégré dans tous ses smartphones.

Avec l’interface x-space, Crosscall remplace l’ordinateur par le smartphone.

De fait, il semblerait que la marque française ait décidé de lancer sa propre solution Samsung DEX. Cette nouvelle solution est incluse désormais pour tous les modèles de la marque comme les CORE-Z5 et CORE-X5, ainsi que sur la tablette CORE-T5. Chaque utilisateur de ces modèles pourra l’utiliser sans surcoût d’utilisation.

De ce que nous montre Crosscall depuis sa chaine YouTube, l’interface permet de connecter un écran de PC à un smartphone Croscall, celui-ci peut également connecter un clavier et une souris via Bluetooth.

La marque nous confirme :

Il suffit de relier le smartphone à un écran ou un moniteur, une souris, un clavier, et le travail peut commencer. L’utilisateur pourra également accéder à X-SPACE en connectant son smartphone à un lapdock, ces stations d’accueil, également appelés « coquilles vides », qui ressemblent à des ordinateurs portables embarquent seulement un écran, un clavier et sont dépourvus de composants électroniques.

Comme pour le Samsung Dex, cette interface ne se contente pas de dupliquer l’écran du smartphone sur un écran de PC. Il affiche sa propre interface au style Windows comme si vous étiez sur un « vrai » PC.

L’interface permet notamment d’aller chercher les fichiers présents sur le smartphone (photos, documents), mais elle permet aussi d’ouvrir des suites bureautiques, d’afficher plusieurs fenêtres de logiciel qu’il sera possible de déplacer sur le bureau comme vous le feriez sur ordinateur.

Le fabricant français de smartphones, mais en avant le fait qu’il sera ainsi possible au professionnel d’utiliser son smartphone sur chantier et ensuite de venir s’installer sur son bureau de travail pour continuer ses taches plus « bureautiques ».

Prix et Disponibilité.

L’installation est totalement gratuite et accessible pour tous les utilisateurs et possesseurs de Crosscall.