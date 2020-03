Test : Ecovacs Deebot 502.

Le monde évolue, la technique aussi et elle nous permet de nous affranchir de certaines tâches notamment ménagère.

Cela fait maintenant quelques temps que les aspirateurs robots nous aident au quotidien et Ecovacs nous livre ici son modèle d’entrée de gamme le Deebot 502.

Arrivera t’il chez nous à se frayer une place parmi les robots aspirateurs tel que iRobot et autres ?



Préambule.

Ecovacs, marque chinoise détenant plus de la moitié des parts de marché dans les appareils domestiques en Chine, nous livre ici son modèle d’entrée de gamme, le Deebot 502.

Nous livre t’il des performances correctes ?

C’est ce qu’il est temps de vérifier, histoire de savoir si il peut remplacer notre balai et ramassette.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Fonction Intelligent Mode intelligent Random Mode Mode de fonctionnement Auto, Tache, Bord Mode poursuite Non Rapport vocal Non Identification de tapis Non Antichute Oui Anticollision Capteur anticollision à infrarouges, Pare-chocs Antiblocage Oui Chargement automatique Oui Nettoyage Aspiration / brosse principale Brosse principale & Ventouse directe Surface couverte Plancher dur Temps de fonctionnement (min) 110 Filtre Filtre haute performance Brosse latérale Double Facile à utiliser Contrôle appli Oui E-Map Non Paramétrer les barrières virtuelles Non Contrôle du mouvement Non Commutateur mode de fonctionnement Non Programmation du temps Oui Télécommande Oui Spécifications Hauteur (cm) 7.9 Diamètre (cm) 33.2 Poids de la machine (kg)* 2.95 Passage max. seuil de porte (cm) 1.4 Niveau sonore (db) (standard/max, intensif) 65.6 Capacité du réservoir à poussière (ml) 520 Temps de chargement (h) Approx. 4 Capacité de la batterie (mAH) Li-ion 2600mAh Contenu du paquet 1 Robot, Station de charge + adaptateur d’alimentation, 2x Brosses latérales, Télécommande (avec piles), Outil de nettoyage multifonction, Manuel d’instructions, Guide de démarrage rapide

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

1 Robot, Station de charge + adaptateur d’alimentation, 2x Brosses latérales, Télécommande (avec piles), Outil de nettoyage multifonction, Manuel d’instructions, Guide de démarrage rapide

Installation / Configuration.

Armé de mon smartphone, à proximité de mon routeur Wifi et d’une prise de courant, je branche la base, télécharge l’application Ecovacs Home et met sous tension le Deebot 502.

Je suis ensuite les instructions de l’application pour configurer le robot et le connecter au réseau Wifi.