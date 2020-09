ECOVACS DEEBOT U2,  la nouvelle solution connectée pour le ménage ?

La marque Ecovacs annonce l’arrivée de nouveaux aspirateurs robots connectés à son catalogue. Parmi ceux-ci, on trouve le fraichement arrivé DEEBOT U2 qui aspire et lave votre maison en un seul passage.

Ah que c’est beau la technologie ! Surtout quand ça fait les choses à votre place. C’est le cas des aspirateurs robots qui petit à petit séduisent de plus en plus le grand public. Alors, certes, il faut cependant une maison ou un appartement qui se prête à ce genre d’appareil. On évitera ainsi trop de carpette ou tapis un peu partout dans la maison. Cette fois c’est ECOVACS qui revient avec un nouveau modèle qui non seulement aspire, mais lave aussi votre sol.

À relire : Test : Ecovacs Deebot 502.

ECOVACS DEEBOT U2, il aspire et lave également.

Effectivement, si dans un premier temps les aspirateurs robots ne faisaient qu’aspirer votre sol, désormais ils lavent également votre sol. Ainsi, ce nouveau venu chez le fabricant intègre la technologie de nettoyage unique OZMO™ d’ECOVACS.

La particularité de ce modèle c’est que selon la marque, il suffit d’un seul passage pour que le robot aspire et lave toute votre maison.

La marque par ailleurs souligne que :

Le DEEBOT U2 peut suivre un programme avancé de nettoyage d’avant en arrière pour un nettoyage systématique, plus approfondi et plus rapide. Comme le robot mémorise les itinéraires de nettoyage, il peut être interrompu en plein milieu d’une tâche et reprendre son itinéraire au redémarrage.

En outre, le DEEBOT U2 est équipé d’un mode « Max+ ». Celui-ci multiplie la puissance d’aspiration par 2,5 par rapport au mode standard.

Prise en main via votre smartphone.

Pour Ecovacs, la force de cet aspirateur robot c’est aussi son application pour smartphone. Une application qui permet de gérer l’aspirateur à distance, mais pas seulement. De fait, l’application permet de déterminer différents modes de nettoyage. Ainsi, il y a un mode « Auto », un mode « Contours » et un mode « Tache ».

Enfin, sachez que l’aspirateur robot ECOVACS DEEBOT U2 peut également être piloté depuis appareil connecté intégrant un assistant connecté comme la Google Home ou Amazon Echo.

Prix et disponibilité.

L’aspirateur robot est d’ores et déjà disponible dans les points de vente distributeur de la marque ou sur internet.