MediaTek demande aux USA de pouvoir travailler avec Huawei.

Décidément, tout le monde se bouscule à la porte de Donald Trump pour avoir la possibilité de travailler avec Huawei. Ainsi, après Qualcomm qui avait introduit une demande exceptionnelle, c’est au tour de MediaTek de faire de même.

Eh bien, le moins que l’on puisse dire c’est que le géant des télécoms chinois Huawei est un gros poisson pour bon nombre d’acteurs dans le monde de la téléphonie. En effet, on vous le rappelle, l’état américain avait à nouveau durci les règles en vigueur concernant Huawei. Interdisant ainsi toute collaboration de la part d’une entreprise américaine.

Par ailleurs, « l’exception » attribuée à Huawei par l’état américain a pris fin. Ce qui a obligé Huawei à envisager un nouveau fabricant de puces pour ses prochains smartphones.

A relire : Plus de mise à jour Android pour Huawei ?

Alors, tout le monde se bouscule auprès de l’état américain pour avoir un passe-droit permettant de travailler avec le fabricant chinois. Il faut dire que celui-ci pèse lourd. D’autant qu’il est devenu le premier vendeur de smartphones et cela malgré la crise du Covid-19, du smartphone et son litige avec le gouvernement américain.

MediaTek, partenaire et fabricant de puces pour les prochains smartphones Huawei ?

En effet, MediaTek qui pourrait bien travailler avec Huawei doit faire face à la dernière restriction du gouvernement qui stipule qu’une licence spéciale serait nécessaire pour toute transaction dans laquelle Huawei ou une filiale cotée est un « acheteur, intermédiaire ou utilisateur final ».

C’est donc cette mention spéciale que vient d’introduire le fabricant de puces. De fait, si celui-ci n’obtient pas cette autorisation, il se mettra en situation illégale face aux dernières restrictions américaines. Ce qui pourrait générer une sanction au fabricant de puces.

Il sera intéressant de voir ce que le gouvernement américain va décider. A la fois vis-à-vis de MediaTek, mais aussi vis-à-vis de Qualcomm. Pour rappel, le premier est basé à Hong-Kong alors que le second est américain. Si le gouvernement américain donne son approbation pour Qualcomm et pas pour MediaTek, cela signifiera très clairement que les USA prennent parti pris et favorisent leurs entreprises aux dépens de la concurrence étrangère.

Notons au passage que si la mention prend effet le 15 septembre, tout cela dépendra également des élections présidentielles. C’est-à-dire, si D. Trump devient président pour un second mandat ou non.