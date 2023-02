Xiaomi 13, sortie prévue pour le 26 février 2023 !

Le géant chinois vient de nous faire savoir que son Xiaomi 13 sera présenté le 26 février 2023. CE nouveau venu chez Xiaomi viendra faire de la concurrence aux derniers smartphones de type « Flagship » des concurrents comme le Samsung Galaxy S23 Ultra, le OnePlus 11 5G…

Bonne nouvelle pour tous les fidèles de la marque Xiaomi, le constructeur vient de nous annoncer l’arrivée prochaine prévue le 26 février de son tout dernier smartphone haut de gamme. Pour rappel, la présentation de cette nouvelle série devait au départ avoir lieu en décembre dernier. Cependant suite à des contraintes internes, la marque a repoussé le lancement.

Xiaomi 13, une série de trois smartphones ?

Eh bien, selon les informations que nous avons eues, le constructeur chinois ne devrait pas échapper à cette règle que se sont mis depuis quelque temps les constructeurs de smartphones à savoir, pour un nouveau modèle on lui propose deux variantes.

Ainsi, on devrait retrouver le 26 février un Xiaomi 13, Xiaomi 13 Lite et un Xiaomi 13 Pro. Comme d’ordinaire, les différences entre les différents appareils seront minimes et se concentreront très certainement sur la qualité de l’appareil photo, le processeur et la batterie.

Ce que l’on sait déjà ?

Alors, selon les différentes informations reçues à gauche à droite sur la toile et les indiscrétions et autres fuites en tout genre, cette nouvelle série devrait être dotée d’un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Du côté de processeur, la marque travaille avec Qualcomm et dès lors le téléphone sera alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 888+. Un processeur qui pour rappel qui offre des performances rapides et fluides pour les applications et les jeux. Côté mémoire, la série Xiaomi 13 sera également équipée de 8 ou 12 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage interne.

Selon le modèle, en termes de caméra, le Xiaomi 13 dispose d’un système à triple caméra arrière, composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels. La caméra frontale est quant à elle de 20 mégapixels. Le smartphone sera équipé d’une batterie de 4 520 mAh.

Et la technologie sans fil dans tout ça ?

Ce nouveau smartphone embarque de la 5G, du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3, du NFC et même du Qi. Cette dernière permettra de recharger la batterie du smartphone au travers d’une solution de charge à induction d’une puissance de 50W. La marque annonce d’ailleurs une charge complète via la charge à induction en seulement 48 minutes. Autre détail intéressant, le téléphone supporte également le Reverse Charging. Pour rappel, cette technologie vous permet de recharger un autre smartphone avec votre smartphone juste en les déposant l’un sur l’autre. Sinon, il reste toujours bien sur la charge classique via USB-C d’une puissance de 67 watts.

Prix et Disponibilité.

Disponible en divers coloris, on peut supposer que le téléphone sera disponible en blanc, noir, vert, bleu… Son prix devrait se situer aux alentours des 500€.