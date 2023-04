Xiaomi 13 Ultra, ce n’est plus une rumeur !

Ça y est, le Xiaomi 13 Ultra a droit à sa sortie officielle qui se fera ce soir. Toutefois, la marque a déjà dévoilé quelques photos histoire de mettre l’eau à la bouche de ses fans.

Voilà quelque temps maintenant que sur la toile on annonçait l’arrivée d’un nouveau smartphone au sein de la gamme du constructeur chinois Xiaomi. Un nouveau venu qui devrait être le top du top de ce que pourrait proposer la marque en matière de smartphone, et si l’annonce officielle en détail se fera demain, la marque a d’ores et déjà dévoilé quelques photos du dit téléphone sous tous les angles.

A relire : Xiaomi 13, sortie prévue pour le 26 février 2023 ! Le géant chinois vient de nous faire savoir que son Xiaomi 13 sera présenté le 26 février 2023. CE nouveau venu chez Xiaomi viendra faire de la concurrence aux derniers smartphones de…

Xiaomi 13 Ultra, une partie photo « ÉNORME ».

Alors, en effet, sur les premières photos présentées par Xiaomi, on constate une chose, la teille du capteur photo. Et pour cause, sur la face arrière ce nouveau capteur couvre pratiquement toute la largeur du smartphone.

En outre, les capteurs sont protégés par un immense cercle en verre qui est muni d’un contour couleur or. Pas de doute, Xiaomi a décidé de mettre en avant cette partie du téléphone. En outre, lorsqu’on regarde la photo du smartphone sur sa tranche, on constate également que la partie supérieure du smartphone où se trouvent les capteurs photo est elle aussi plus épaisse. Sans doute pour laisser la place aux capteurs photo.

Un capteur photo qui annonce de la qualité !

Effectivement, la marque a confirmé que ce Xiaomi 13 Ultra bénéficiera d’un ensemble photo comprenant 4 capteurs photo, dont un capteur 1 pouce. 4 capteurs qui auraient chacun une résolution de 50 MP et dont certains intégreront les Sony IMX858.

Bref, vous l’aurez compris ce nouveau venu qui sera présenté demain devrait être « LE » modèle à avoir si vous êtes fan de la marque et que vous êtes un accro ou un utilisateur exigeant en matière de prise de photo avec un smartphone.

Prix et Disponibilité.

Pour le reste des caractéristiques techniques, on ne va pas vous détailler ce que l’on suppose dans la mesure où nous auront les informations officielles dès ce soir.