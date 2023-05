Elipson W35 Xi, des enceintes connectées design.

La marque Elipson annonce le lancement de ses enceintes connectées design Elipson W35 Xi à l’occasion du salon de Munich. Des enceintes ultra design en forme de boule d’une puissance de 350W RMS.

La marque Elipson est une marque française qui existe depuis plusieurs décennies. En 2008, Éric James et un jeune entrepreneur amoureux de la marque reprennent les rênes pour développer de nouvelles enceintes audio de qualité. Depuis, la marque ne propose que des enceintes audio design et haut de gamme.

Elipson W35 Xi, une enceinte stéréo connectée et multiroom.

Alors, tout d’abord parlons technique et connectivité. Cette nouvelle venue se veut une solution audio connectée et multiroom. Ainsi, elle est compatible WiFi, Bluetooth aptX. Au travers d’une application qui lui est dédiée, il sera possible à son propriétaire de configurer l’enceinte audio selon ses gouts, mais aussi d’accéder à des milliers de stations radio internet et services de musique en ligne comme Spotify, Qobuz, Tidal, Deezer, etc.

Compatible iOS et Androïd, elle peut en outre intégrer un système multiroom qui permettra de diffuser la même musique dans toutes les pièces. À noter que si sa connectivité sans fil est complète avec le Wi-Fi et le Bluetooth, il est aussi possible de la brancher via un câble réseau Ethernet, un port optique S/PDIF ou encore un port analogique AUX (mini-jack 3,5 mm). elle intègre également une compatibilité avec AirPlay 2 et Chromecast.

De quoi se compose cette enceinte ?

Au cœur du système, on retrouve 2 tweeters à dôme de soie de 25 mm ainsi que de 2 haut-parleurs médium/grave de 165 mm à large excursion. Le tout est à même d’offrir une puissance de 350 W RMS.

Un Design en héritage.

Pour le design, cette nouvelle enceinte audio connectée Elipson W35 Xi reprend le design des enceintes Elipson Planet L et Elipson Planet M conçues par la marque il y a plusieurs années. À savoir, une forme ronde avec une base plate qui permettra de déposer l’enceinte sur un meuble ou si le propriétaire le souhaite, sur un trépied dédié proposé par la marque.

Prix et Disponibilité.

L’enceinte Elipson W35 Xi est disponible en noir.