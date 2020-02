Wiko lance les View4 et View4 lite.

Wiko qui aurait été présent au MWC lève le voile sur deux nouveaux smartphones qui se placent dans la tranche des 100-200€. Ces nouveaux venus sont les View4 et View4 lite.

Ainsi, le constructeur français élargit sa gamme de smartphones « View ». En dévoilant ces nouveaux modèles qui ont désormais la dénomination « 4 ». L’offre se compose de deux modèles, un modèle « haut de gamme » et un second « plus light ».

View4, le plus cher, mais le plus performant des deux.

Le View4 est équipé d’un écran Full screen 6,52’’ HD+. Il embarque un processeur Mediatek A25 Octa-Core 1,8GHz qui pourra s’appuyer sur 3 Go de ram et 64 Go pour le stockage. Une capacité mémoire extensible par carte microSD jusqu’à 256 Go.

La batterie quant à elle est de 5000 mAh. Les capteurs photos se composent d’une Triple caméra arrière : 13MP + 5MP + 2MP et d’une caméra frontale de 8MP.

View4 Lite, presque le même, mais moins complet.

Alors pour ce second modèle que le constructeur a baptisé Lite, Il n’a rien à envier à son grand frère. En effet, ce modèle propose pour ainsi dire les mêmes caractéristiques que le View4. De fait, la différence se joue principalement sur la mémoire embarquée et sur la batterie. Ce modèle héritant de seulement 2 Go de RAM et de 32 Go de ROM. La batterie elle est de 4000 mAh.

Pour le reste, ils héritent tous deux de la Reconnaissance faciale pour ce qui est déverrouillage du téléphone et d’Android 10.

Les variantes de couleurs sont elles aussi les mêmes avec une version « deep Blue », une version « deep gold » et une version « deep green ».

Le View4 sera disponible dès le mois de mars au prix de 169€ TTC. Alors qu’il faudra attendre jusqu’en avril pour profiter du View4 Lite. View4 Lite qui sera commercialisé au prix de 129€ TTC. Avec ces nouveaux venus, la marque Wiko espère bien pénétrer encore un peu plus le marché du smartphone à petit prix.