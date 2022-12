Plus de 3 millions de numéros de téléphone portable d’utilisateurs belges et 20 millions de numéros de WhatsApp sur le DarkWeb !

Il semblerait qu’une liste de numéro de numéros de téléphone portable d’utilisateurs de WhatsApp ait été mise en vente sur un forum communautaire sur le Dark Web.

De nos jours, les données d’utilisateurs sont devenues une mine d’or pour de nombreuses entreprises et pas seulement. En effet, toutes ces données permettent à certaines entreprises de contacter les clients pour faire de la prospection, mais aussi pour certaines personnes malveillantes de faire de le harponnage.

On a pu découvrir sur le Dark Web une personne qui mettait en vende une base de données contenant 487 millions de numéros de téléphone mobile d’utilisateurs de WhatsApp. Parmi ces numéros 3 millions de téléphones belges sont notamment concernés. Une information qui a été confirmée par le site Cybernews.com.

3 millions de téléphones belges, et 20 millions de téléphones français, il va falloir être prudent.

La base de données a de quoi surprendre et séduire bon nombre de personnes malveillantes. En effet, cette base de données que propose un utilisateur contient au total pas moins de 500 millions de numéros. Concrètement qu’est-ce que cela signifie ?

Cette base de données mise en vente sur le Dark Web a de quoi offrir à n’importe qu’elle entreprise légale ou non de se faire un listing de numéro de clients potentiels. Mais le risque vient surtout d’une utilisation malhonnête.

En effet, avec cette liste de numéro, on peut s’attendre à voir venir en force en France et en Belgique des SMS ainsi que des messages WhatsApp avec lesquels il faudra rester HYPER Vigilant.

Car effectivement, la cible des fraudeurs depuis quelques mois n’est autre que les propriétaires de smartphone. Ainsi, il devient de plus en plus fréquent pour les utilisateurs de smartphones de recevoir des SMS frauduleux qui se font passer pour leur banque ou certaines institutions de l’état. La technique est toujours la même, elle consiste à envoyer un SMS ou texto avec un message dans lequel se trouve un lien ou un numéro de téléphone. Lorsque l’utilisateur clique sur le lien de son message, l’hameçonnage est lancé.

Dans certains cas, les fraudeurs travaillent en deux temps en envoyant dans un premier temps un message signalant par exemple que votre carte bancaire va être bloquer, car « la banque » a repéré une utilisation suspecte, et ensuite, une personne vous téléphone de vive voix pour vous proposer de réinitialiser votre carte bancaire et vous demande vos codes.

Vérifiez si tout va bien !

On ne saurait donc que vous conseiller la prudence lors de lecture de messages voir le supprimer directement. Et si vous voulez savoir si votre numéro de téléphone fait partie de cette liste ou d’une autre d’ailleurs, vous pouvez toujours tester ce site qui vous affichera si votre numéro de téléphone a été récupérer ou non. A noter que ca marche aussipour votre adresse mail.