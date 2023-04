Dans ce dossier nous allons vous expliquer comment désactiver la connexion automatique à un réseau WiFi connu sur un iPhone. On vous expliquera également les différentes raisons qu’il peut y avoir à le faire.

De nos jours, la plupart d’entre nous possèdent un smartphone que nous exploitons au quotidien pour surfer sur Internet, rester connectés avec nos amis et notre famille, regarder des vidéos sur YouTube ou TikTok ou encore travailler à distance. Et quoi de mieux pour le faire gratuitement que de le faire en étant connecté à un réseau Wi-Fi.

Cependant, il y a des moments où la connexion automatique à un réseau WiFi connu peut poser problème, surtout si vous avez une connexion cellulaire illimitée et que celle-ci est plus performante que le Wi-Fi.

Mais il y a aussi d’autres risques de se connecter de manière automatique à un réseau Wi-Fi connu. Des risques en termes de sécurité et d’intégrité de vos données. Nous allons aborder ce sujet également.

Comment désactiver la connexion automatique à un réseau WiFi connu sur iPhone ?

Si vous avez décidé que vous souhaitez désactiver la connexion automatique à un réseau WiFi connu sur votre iPhone, vous allez voir ce n’est pas très compliqué en soi. Voici comment procéder :

Accédez à l’application “Réglages” de votre iPhone. Appuyez sur l’option “WiFi”. Localisez le réseau WiFi pour lequel vous souhaitez désactiver la connexion automatique. Appuyez sur le bouton “i” situé à droite du nom du réseau WiFi. Appuyez sur l’option “Oublier ce réseau”. Confirmez que vous souhaitez oublier ce réseau en appuyant sur “Oublier”.

Si vous avez bien suivi ces étapes, votre iPhone ne se connectera plus automatiquement au réseau WiFi connu que vous avez sélectionné. Si vous souhaitez vous y connecter à l’avenir, vous devrez le sélectionner manuellement à partir de la liste des réseaux disponibles. A noter qu’il est possible de faire ça pour tous les réseaux connus.

Pourquoi désactiver le mode automatique du Wi-Fi sur l’iPhone ?

Effectivement, on pourrait se demander pourquoi désactiver cette fonction au premier abord bien pratique. Voici deux raisons selon nous qui le justifions.

Économiser de la batterie.

Lorsque le Wi-Fi de votre iPhone est activé, celui-ci consomme de la batterie. Un peu certes, mais tout de même. Mais lorsqu’il se connecte à un réseau WiFi qu’il connait, automatiquement du transfert s’effectue entre le routeur, la box, le répéteur… et cela consomme nettement plus de batterie.

Il est donc important de faire attention lorsque vous n’avez plus beaucoup de batterie d’être prudent sur ce point au risque de vous retrouver avec un iPhone éteint.

Éviter les problèmes de sécurité.

Il est possible que vous ayez connecté votre iPhone à un réseau WiFi public qui n’est pas sécurisé le temps d’un instant dans une gare, un hôtel… En activant la connexion automatique à ce réseau, il y a de fortes chances (ou malchances) que vous vous connectiez à ce réseau chaque fois que vous vous trouvez à proximité. Dès lors, une fois connecté, vous pourriez être la cible d’un hacker présent sur ce même réseau.

En outre, il existe une technique appelée « Men in the middle » qui consiste à mettre en place un « faux réseau » Wi-Fi qui aura le même nom que le réseau Wi-Fi auquel vous vous connectez habituellement. Votre iPhone ne fera donc pas attention et vous vous connecterez à ce « faux réseau » WiFi mis en place par le hacker pour vous voler vos données.