WatchOS 9, la prochaine Apple Watch sera orientée davantage vers la santé.

La semaine dernière lors du WWDC 2022, Apple a présenté WatchOS 9. L’occasion de découvrir les futures fonctionnalités du système d’exploitation destiné aux futures Apple Watch. Notamment l’ Apple Watch Series 8 qui devrait se découvrir vers le mois d’octobre plus que probablement.

Apple a été le premier à séduire son public avec sa montre connectée. Une montre connectée qui reste encore et toujours une montre high-tech plus qu’un beau bijou. Mais sur ce point, il semblerait qu’Apple ne décide pas de changer d’avis sur le look de sa montre connectée alias l’Apple Watch. Il faut dire que la marque n’a jamais difficile à séduire son public qui reste généralement très orienté Apple.

WatchOS 9, un Os plus pointu et encore plus orienté.

Bien sûr, pour découvrir toutes les fonctionnalités du nouveau système d’exploitation pour montre connectée d’Apple, il faudra attendre la sortie de la prochaine Apple Watch Series 8. Mais ce qui a été présenté au WWDC 2022 donne un aperçu de l’orientation que veut donner Apple.

Selon ce que l’on a pu voir lors du WWDC 2022, il semble clair que la prochaine Apple Watch Series 8 sera davantage orientée vers un public plus sportif et en quête de plus d’informations en matière d’effort physique, mais aussi en matière de santé. En effet, jusqu’à présent la montre connectée d’Apple est davantage orientée vers un public qui veut pouvoir lire ses messages, recevoir ses notifications, son agenda, directement sur son poignet plutôt que de sortir son iPhone ou smartphone. La montre affiche bien des informations classiques comme le nombre de pas, les calories brulées, mais pas trop dans le détail.

Avec WatchOS 9 et sa prochaine Apple Watch Series 8, Apple pourra alors avoir l’ambition de venir grappiller du public à FitBit ou Garmin qui propose quant à eux des montres connectées ultra complète en matière de sport intensif. Le nouveau système d’exploitation propose une app « Exercice » améliorée, les phases de sommeil, une fonctionnalité historique de FA inédite et la toute nouvelle app Traitements.

Apple ne s’en cache pas d’ailleurs, le constructeur américain l’affiche clairement sur son site :

« Cet automne, watchOS 9 améliorera encore l’expérience Apple Watch en intégrant des données scientifiquement prouvées en matière d’activité physique, de sommeil et de santé cardiaque, tout en offrant aux utilisateurs des moyens plus créatifs pour personnaliser leur Apple Watch. »

a déclaré Jeff Williams, Chief Operating Officer d’Apple.

Pour le reste, watchOS 9 inaugure quatre nouveaux cadrans baptisés ; Lunaire, Récréation, Mégalopole et Astronomie. Le système d’exploitation apporte aussi des complications améliorées et modernisées pour certains cadrans classiques, comme Utilitaire, Simple et Activité analogique. Il sera aussi possible par exemple de changer la couleur d’arrière-plan de certains cadrans.La semaine dernière lors du WWDC 2022, Apple a présenté WatchOS 9. L’occasion de découvrir les futures fonctionnalités du système d’exploitation destiné aux futures Apple Watch. Notamment l’ Apple Watch Series 8 qui devrait se découvrir vers le mois d’octobre plus que probablement.

Apple a été le premier à séduire son public avec sa montre connectée. Une montre connectée qui reste encore et toujours une montre high-tech plus qu’un beau bijou. Mais sur ce point, il semblerait qu’Apple ne décide pas de changer d’avis sur le look de sa montre connectée alias l’Apple Watch. Il faut dire que la marque n’a jamais difficile à séduire son public qui reste généralement très orienté Apple.

Pour le reste, watchOS 9 inaugure quatre nouveaux cadrans baptisés ; Lunaire, Récréation, Mégalopole et Astronomie. Le système d’exploitation apporte aussi des complications améliorées et modernisées pour certains cadrans classiques, comme Utilitaire, Simple et Activité analogique. Il sera aussi possible par exemple de changer la couleur d’arrière-plan de certains cadrans.