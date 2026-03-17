Samsung TriFold à l’arrêt : un projet de smartphone pliable suspendu par le constructeur

L’idée d’un smartphone à triple pli signé Samsung TriFold semblait marquer une nouvelle étape dans l’évolution des écrans flexibles. Pourtant, selon plusieurs sources concordantes, le constructeur sud-coréen aurait décidé de mettre en pause ce projet ambitieux. Une décision qui interroge sur la stratégie de Samsung dans un marché des appareils pliables en pleine maturation.

Samsung, acteur majeur du segment des smartphones pliables, poursuit depuis plusieurs années une stratégie d’innovation autour des écrans flexibles. Avec ses gammes Galaxy Z Fold et Flip, la marque étoffe son catalogue et s’impose comme une référence. Toutefois, l’arrêt du Samsung TriFold suggère un recentrage temporaire sur des produits plus matures.

Un concept TriFold ambitieux mais complexe

Le projet Samsung TriFold reposait sur une architecture à trois volets, permettant de transformer un smartphone en une tablette plus large encore que les modèles actuels. Ce format promettait un affichage étendu, proche d’un mini-PC, avec une surface d’écran nettement supérieure aux Galaxy Z Fold.

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Cependant, ce type de conception pose des défis techniques importants. La gestion des charnières multiples, la durabilité des écrans pliables et l’épaisseur globale de l’appareil restent des contraintes majeures. Samsung aurait ainsi jugé que la technologie n’était pas encore suffisamment mature pour une commercialisation grand public.

Des contraintes techniques encore trop importantes

Le développement du Samsung TriFold se heurte notamment à plusieurs limites :

fiabilité des mécanismes de pliage

résistance de l’écran OLED flexible

gestion logicielle sur trois segments d’affichage

optimisation de la batterie

Un appareil tri-fold nécessite une batterie plus grande, tout en conservant un format portable. Or, l’équilibre entre autonomie et finesse reste difficile à atteindre avec les technologies actuelles.

Une stratégie prudente face au marché

L’arrêt du Samsung TriFold s’inscrit dans une approche stratégique mesurée. Le marché des smartphones pliables continue de croître, mais reste encore un segment premium avec des volumes limités.

Samsung semble privilégier l’amélioration continue de ses modèles existants, notamment en termes de robustesse, d’autonomie et d’expérience logicielle. Le constructeur cherche à consolider sa position avant d’introduire des formats plus expérimentaux.

Une concurrence déjà active sur le tri-fold

Si Samsung marque une pause, d’autres acteurs explorent déjà le format tri-fold. Des constructeurs chinois ont présenté des prototypes fonctionnels, mettant en avant des designs innovants et des usages élargis.

Cette concurrence pourrait pousser Samsung à reprendre le développement du Samsung TriFold à moyen terme, une fois les technologies mieux maîtrisées.

L’expérience utilisateur au cœur des priorités

Au-delà de la prouesse technique, l’enjeu principal reste l’expérience utilisateur. Un appareil tri-fold doit offrir :

une transition fluide entre les modes d’affichage

une interface optimisée

une robustesse suffisante pour un usage quotidien

Samsung travaille depuis plusieurs années sur One UI pour adapter Android aux écrans pliables. Le passage à un format triple nécessiterait une nouvelle évolution logicielle.

Un projet en pause, pas abandonné

Il est important de noter que le Samsung TriFold n’est pas officiellement annulé, mais simplement mis en attente. Cette nuance laisse entrevoir un possible retour du projet lorsque les conditions techniques et commerciales seront réunies.

Samsung pourrait ainsi relancer ce type d’appareil dans les prochaines années, en profitant des avancées sur les matériaux, les batteries et les charnières.

Ce qu’il faut retenir

Le Samsung TriFold représente une évolution majeure du smartphone pliable, avec un format à trois volets prometteur.

Le projet est actuellement suspendu en raison de contraintes techniques et d’un marché encore limité.

Samsung privilégie pour l’instant l’optimisation de ses modèles existants.

Un retour du tri-fold reste envisageable à moyen terme.

Positionnement sur le marché

Le Samsung TriFold viserait le segment ultra premium des smartphones pliables. Ce type d’appareil s’adresserait à un public technophile, à la recherche d’innovation et de productivité mobile.

Face à lui, la concurrence pourrait venir de marques comme Huawei ou Xiaomi, déjà actives sur des formats expérimentaux. Le tri-fold pourrait à terme redéfinir le haut de gamme mobile, entre smartphone et tablette.

FAQ : Samsung TriFold

Le Samsung TriFold est-il annulé ?

Non, le projet est actuellement en pause. Samsung pourrait le relancer ultérieurement.

Pourquoi Samsung a-t-il arrêté le TriFold ?

Principalement en raison de contraintes techniques et d’un marché encore limité.

Quelle serait l’autonomie du Samsung TriFold ?

Aucune donnée officielle, mais elle dépendrait fortement de la capacité batterie et de l’optimisation logicielle.

Quand pourrait sortir le Samsung TriFold ?

Aucune date n’est confirmée. Une sortie dépendra de la maturité technologique.

Quel serait le prix du Samsung TriFold ?

Il se positionnerait probablement au-dessus des Galaxy Z Fold, donc dans une gamme très premium.

Récapitulatif technique

format : smartphone tri-fold (trois volets)

écran : OLED flexible multi-segments

batterie : non confirmée

autonomie : inconnue

recharge : non précisée

technologies : charnières multiples, interface adaptative, multitâche avancé

En résumé

Le Samsung TriFold devait incarner une nouvelle génération de smartphones pliables avec un écran à trois volets.

Face à des contraintes techniques importantes, Samsung a choisi de suspendre le projet.

Le constructeur se concentre désormais sur l’amélioration de ses modèles actuels.

Un retour du tri-fold reste possible à moyen terme.

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