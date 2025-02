Teufel REAL BLUE NC 3 : un casque Bluetooth avec ANC hybride et grande autonomie

Le REAL BLUE NC 3, nouveau casque Bluetooth circum-auriculaire de Teufel, succède au modèle REAL BLUE NC en proposant plusieurs améliorations. Ce casque se distingue par une réduction de bruit active optimisée, une autonomie prolongée et un confort amélioré.

Le REAL BLUE NC 3 adopte une conception circum-auriculaire fermée, pensée pour l’isolation sonore et le confort. Il est équipé de coussinets en mousse à mémoire de forme, qui s’adaptent à la morphologie de l’utilisateur pour une pression réduite, notamment pour les porteurs de lunettes. Le casque est également pliable, ce qui facilite son transport dans l’étui rigide fourni.

Réduction de bruit active et modes d’écoute adaptatifs

Le modèle intègre une réduction de bruit active hybride adaptative, qui s’ajuste en fonction du bruit ambiant. Trois modes sont disponibles :

ANC activé , pour réduire les bruits extérieurs.

, pour réduire les bruits extérieurs. Mode transparence , qui laisse passer les sons ambiants.

, qui laisse passer les sons ambiants. Mode Conversation, qui amplifie les bruits extérieurs tout en diminuant le volume de la musique pour faciliter les échanges.

Qualité sonore et compatibilité haute résolution

Le REAL BLUE NC 3 est doté de transducteurs Linear-HD de 40 mm, avec une chambre arrière ventilée pour offrir un son détaillé et des basses profondes. Il est compatible avec l’audio haute résolution, ce qui permet une restitution sonore fidèle pour la musique, les films ou les podcasts.

Le casque utilise la technologie Bluetooth 5.3 avec codec AAC, assurant un streaming fluide et une synchronisation optimale entre l’audio et l’image.

Une autonomie longue durée

Ce modèle propose une autonomie allant jusqu’à 98 heures sans ANC et 59 heures avec ANC activé. Il est équipé d’un port USB-C pour la charge et peut également être utilisé en mode filaire avec un câble jack 3,5 mm fourni.

Connectivité et fonctionnalités supplémentaires

Le casque est compatible avec l’application Teufel Go, qui permet de personnaliser l’expérience sonore et d’accéder à des réglages avancés. Il prend en charge Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair, facilitant ainsi l’appairage rapide avec plusieurs appareils.

Les appels bénéficient de la technologie Dynamore® Call et d’un micro ENC, conçu pour réduire les bruits ambiants et améliorer la clarté des conversations.

Récapitulatif technique

Type : Casque Bluetooth circum-auriculaire fermé

: Casque Bluetooth circum-auriculaire fermé Réduction de bruit : ANC hybride adaptatif avec mode transparence et mode Conversation

: ANC hybride adaptatif avec mode transparence et mode Conversation Transducteurs : 40 mm Linear-HD avec chambre arrière ventilée

: 40 mm Linear-HD avec chambre arrière ventilée Connectivité : Bluetooth 5.3, codec AAC, portée jusqu’à 20 m

: Bluetooth 5.3, codec AAC, portée jusqu’à 20 m Autonomie : 98 h sans ANC, 59 h avec ANC

: 98 h sans ANC, 59 h avec ANC Micro et appels : Dynamore® Call, micro ENC avec fonction mute

: Dynamore® Call, micro ENC avec fonction mute Commandes : Joystick de contrôle, bouton ANC

: Joystick de contrôle, bouton ANC Compatibilité : App Teufel Go, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair

: App Teufel Go, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair Accessoires : Étui rigide, câble USB-C, câble jack 3,5 mm (1,2 m)

: Étui rigide, câble USB-C, câble jack 3,5 mm (1,2 m) Coloris disponibles : Night Black, Steel Blue, Silver White

: Night Black, Steel Blue, Silver White Prix : 229,99 €

