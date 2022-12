REDMAGIC 8 Pro, le nouveau smartphone gamer de Nubia.

Avec son nouveau REDMAGIC 8 Pro, Nubia renouvelle une fois de plus l’expérience de proposer aux gamers sur smartphone un téléphone dédié au jeu vidéo. Un téléphone que la marque définit comme « The King of Performance ».

Voilà un moment maintenant que certaines marques ont décidé de s’engouffrer dans un tout nouveau marché. Ce nouveau marché c’est celui du smartphone gamer. Des smartphones qui ont pour vocation de faire tourner sans aucune saccade les jeux les plus gourmands en ressources.

Et dans le domaine, on retrouve des modèles comme le Lenovo Legion Phone Duel 2, le ROG Phone 6 d’Asus et Nubia avec son REDMAGIC.

REDMAGIC 8 Pro, une évolution de son prédécesseur ?

Alors, oui, Nubia compte ne fois de plus séduire les gamers sur smartphone avec ce nouveau REDMAGIC 8 Pro. Un smartphone qui est propulsé par la plateforme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2,

accompagné par Red Core 2 avec LPDDR5 x, et un UFS 4.0. Un téléphone qui profitera selon de sa configuration de 12 Go de mémoire vive et d’une capacité de stockage de 256 Go. L’écran choisi par la marque pour ce REDMAGIC 8 Pro n’est autre qu’un écran AMOLED de 6.8 pouces qui hérite d’un système de caméra sous écran pour enlever l’effet goutte d’eau.

En outre, il est possible de reporter l’écran du smartphone vers un moniteur et le tout sans fil à une cadence de 120 Hz avec une latence quasi nulle selon Nubia. Il est compatible HDMI et USB avec les téléviseurs et peut être connecté aux moniteurs avec des câbles type-C.

Connectivité et batterie.

Pour ce qui est de sa connectivité, Nubia annonce une compatibilité avec du Bluetooth 5.3, ainsi que du Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/ax (dual-band 2.4G\5G). Pour de bonnes performances sans fil, le REDMAGIC 8 Pro embarque une solution MIMO 4 x 4 et 9 antennes intégrées. À noter que ce nouveau venu sera compatible également avec la norme Wi-Fi 7. Pour ce qui est de la connexion mobile, on pourra s’appuyer sur de la 5G avec en plus une solution double SIM.

Enfin, détail pour le moins intéressant, la batterie du smartphone offre une capacité de 6000mAh, mais surtout elle peut être rechargée en seulement 13 minutes grâce à sa technologie de charge rapide 165W.

Prix et Disponibilité.

Le REDMAGIC 8 Pro vient d’être commercialisé au prix de 550€. Actuellement sorti en Chine, le téléphone devrait arriver en Europe très prochainement.