Bon plan : 300 € de remise sur le HP Victus 15-fb3002nf : un PC portable gaming armé pour l’IA

C’est la rentrée avant l’heure pour les gamers et créateurs nomades : la Fnac propose une réduction immédiate de 300 € sur le HP Victus 15-fb3002nf, un PC portable gaming musclé, désormais affiché à 999,99 €. Un bon plan à surveiller pour ceux qui cherchent la puissance à prix contenu.

Caractéristiques techniques :

La Fnac continue d’étoffer ses bons plans tech, avec cette offre alléchante sur un modèle HP de nouvelle génération. Connue pour ses partenariats solides avec les grands constructeurs, l’enseigne aligne ici une configuration cohérente à moins de 1 000 €, prête pour le jeu comme pour les tâches créatives boostées à l’IA.

Un écran fluide pour une immersion totale

Pensé pour les joueurs exigeants, le HP Victus 15-fb3002nf intègre un écran 15,6 pouces Full HD à 144 Hz, de technologie IPS antireflet. Le constructeur renforce ici la lisibilité en toutes conditions, tout en assurant une fluidité idéale pour les FPS et autres jeux d’action. Le confort visuel est renforcé par des bordures fines, dans un châssis sobre en argent mica, fidèle à l’esthétique Victus.

Un processeur nouvelle génération taillé pour l’IA

La gamme Victus de HP s’agrandit avec des puces AMD inédites. Le Ryzen AI 5 340 embarqué ici est un processeur 6 cœurs / 12 threads avec une fréquence boost à 4,8 GHz. Ce modèle s’inscrit dans la nouvelle génération Ryzen AI, intégrant des unités dédiées à l’accélération de tâches d’intelligence artificielle, comme le montage vidéo assisté ou l’intégration native de Copilot sous Windows 11.

Une carte graphique RTX Blackwell pour jouer avec fluidité

HP fait ici le choix d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 5050, un modèle milieu de gamme basé sur l’architecture Blackwell, plus récente. Cette carte graphique dispose de 8 Go GDDR7 et prend en charge le ray tracing, le DLSS ainsi que les optimisations IA de dernière génération. De quoi jouer confortablement à la majorité des jeux récents en Full HD, avec des réglages équilibrés.

Mémoire vive rapide et stockage évolutif

La configuration s’appuie sur 16 Go de RAM DDR5 (cadencée à 5600 MHz), offrant une bande passante importante. Une seule barrette est installée, mais un second slot est disponible pour activer le dual channel. Le SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go garantit des temps de chargement courts. L’utilisateur pourra facilement ajouter un second SSD via le slot M.2 libre.

Connectique complète et design fonctionnel

Côté connectivité, HP n’a rien laissé au hasard. On retrouve Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C, HDMI, Ethernet RJ45, et même une webcam infrarouge compatible Windows Hello. Le clavier est rétroéclairé, et le tout est contenu dans un châssis de 2,29 kg pour 23,5 mm d’épaisseur, ce qui reste raisonnable pour un PC gaming. Windows 11 est préinstallé, avec l’intégration native de Copilot, l’assistant IA de Microsoft.

Récapitulatif technique