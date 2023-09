HMD Global Dévoile ses Projets Ambitieux pour une Nouvelle Marque de Smartphones.

Ce lundi, le PDG de HMD Global, Jean-François Baril, a annoncé sur Linkedin que l’entreprise élargirait son portefeuille avec une nouvelle marque, HMD, qui coexistera aux côtés de ses téléphones Nokia.

Pour rappel, voilà maintenant plus de six ans que la marque NOKIA a revu le jour dans le segment des smartphones. Une chose rendue possible par HMD Global, l’entreprise finlandaise qui a payé pour avoir la licence et le branding de la marque.

Des smartphones estampillés HMD ?

C’est en tout cas ce qu’a annoncé le PDG de HMD Global, Jean-François Baril sur son compte LinkedIn. Concrètement est-ce que cela signifie que Nokia va à nouveau disparaitre du marché du smartphone. En tout cas ce qui est clair ce sont les intentions de la marque :

« Nous avons parcouru un long chemin en tant que ‘HMD – le foyer des téléphones Nokia’, une position exclusive que nous occupons depuis les six dernières années. Maintenant, nous sommes prêts pour la prochaine étape de notre voyage : entrer sur le marché de manière indépendante en devenant une force créatrice d’un nouveau monde des télécommunications axé sur les besoins des consommateurs ».

Pour rappel, afin de lancer sa nouvelle gamme de smartphones estampillés Nokia, la marque finlandaise avait eu la bonne idée de mettre au gout du jour le Nokia 3310 « nouvelle génération ». En vrai, c’était surtout pour la marque un gros de buzz lors du salon MWC de 2017 pour dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones Nokia sous Android cette fois.

Ensuite la marque n’a cessé de proposer différents modèles de smartphones d’entrée ou de milieu de gamme avec des prix attractifs. Une stratégie qui avait pour ambition de séduire les consommateurs qui ne souhaitaient pas investir des sommes folles dans un smartphone. Et avec l’aura que Nokia a eue par le passé, cela pouvait les réconforter plutôt que d’acheter une marque qu’ils ne connaissaient pas.

A relire : HMD présente le Nokia G50 ! Un smartphone 5G bon marché. Avec le Nokia G50, HMD espère bien séduire tous les consommateurs désireux de passer à la 5G sans devoir sortir leur salaire pour se payer un smartphone 5G.

Prix et Disponibilité.

Pour le moment, HMD Global n’a pas fourni de calendrier de sortie pour sa nouvelle marque de smartphones. Aucune information supplémentaire n’a été divulguée concernant les nouveaux produits HMD, ni aucune indication quant à une éventuelle date de sortie.