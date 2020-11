L’utilisation du smartphone explose avec le confinement !

Orange vient de dévoiler quelques chiffres concernant la consommation des Français en matière de connectivité, d’Internet et d’internet mobile. Ainsi, avec ce deuxième confinement, Orange tire les chiffres. Le trafic mobile a augmenté de 30% par rapport à la période de janvier-février.

Alors, oui, nous sommes nombreux à être confiné et rester chez soi. Du coup, notre fenêtre vers le monde est souvent Internet. Que ce soit pour le travail avec le homeworking (télétravail), pour les loisirs, les relations ou encore pour faire ses achats.

Le trafic des données mobile en croissance.

Chose assez surprenante, alors que bon nombre de citoyens sont confiné chez eux, Orange nous annonce une hausse non négligeable du trafic sur son réseau mobile.

« La consommation de données mobiles est beaucoup plus élevée lors de ce second confinement. Avec une hausse de plus de 30% par rapport à la période janvier-février » souligne l’opérateur.

Pour la dirigeante d’Orange : « un palier va être franchi ».

Quid de la stabilité du réseau 4G ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que jusqu’à présent, l’infrastructure réseau tient le coup. En effet, il semblerait que les investissements fait sur les réseaux aient été bon. « Les réseaux ont été construits « pour s’adapter à une augmentation moyenne de 40% des usages chaque année » souligne la responsable.

Pour autant, il faudra malgré tout rester prudent et surveiller cela de près. En effet, avec un deuxième confinement qui commence à s’éterniser, il vaudrait mieux que la connexion internet, qui est pour certains la seule fenêtre sur le monde, tienne. Surtout qu’en cette période hivernale, pas question d’aller prendre l’air même si jusqu’à présent, la météo nous a globalement épargné.

Un volume en hausse liée au Covid-19.

De fait, il est à noter que lors du premier confinement, le trafic internet (fixe et mobile) avait déjà grimpé de 30%. Si le gouvernement n’ouvre pas les vannes pour décembre, il y a de grande chance qu’à nouveau le trafic augmente.

Un trafic en hausse dont la cause devrait être plus que globalement liée aux achats en ligne pour les fêtes. Mais aussi, les vidéo conférences familiales…Il faudra alors à ce moment-là, faire une nouvelle analyse pour évaluer le trafic. De fait, les fêtes sont souvent des périodes où le pic du téléphone et du smartphone sont en hausse. Par le passé, les opérateurs avaient d’ailleurs connus des soucis avec à l’époque les SMS. Des texto qui avaient surchargé le réseau.

Si les gens n’ont pas la possibilité d’élargir leur bulle sociale cette année et inviter leurs proches, on pourrait voir en effet bon nombre de personnes utiliser des Facebook Live, WhatsApp, Messenger vidéo pour rester en contact toute la soirée.