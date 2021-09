iPhone 13 : Apple Lance Sa Nouvelle Gamme de smartphones.

En cette période de rentrée, Apple lance déjà sa treizième génération d’iPhone. Chaque année, lors de sa Keynote, Tim Cook et ses collaborateurs présentent les nouvelles sorties. Pour ce cru 2021, la conférence du 15 septembre a présenté l’iPhone 13 sous toutes ses coutures.

La nouvelle version de l’iPhone a subi certaines modifications afin de séduire les fans de la marque à la pomme. Outre les ajustements esthétiques et techniques, la batterie a, elle aussi, été améliorée, ce qui était très attendu par les consommateurs.

Un nouveau design pour l’iPhone 13.

Alors qu’à son arrivée remarquée l’encoche était loin de faire l’unanimité, celle-ci est toujours présente. Si Apple l’a conservée l’encoche a tout de même été réduite de 22%.

Bien que très ressemblant à l’iPhone 12, la nouvelle gamme est plus épaisse et plus lourde. La taille de l’écran est similaire à celle de la génération précédente avec la plus petite diagonale mesurant 5,4 pouces, tandis que le plus grand modèle affiche un écran de 6,7 pouces.

Du côté des coloris, la nouveauté est aussi de mise. L’iPhone 13 est disponible en cinq coloris : Rose, Bleu, Minuit, Lumière stellaire et Red. Du côté du modèle Pro, Apple propose 4 coloris exclusifs : Argent, Or, Graphite et Bleu Alpin.

La fiche technique de la nouvelle gamme d’iPhone.

L’amélioration la plus marquante du nouvel iPhone est sans aucun doute sa batterie. Longtemps décriés pour leur autonomie insuffisante, les iPhone pourraient faire changer d’avis les utilisateurs. Les smartphones présentés ce 15 septembre 2021 permettraient en effet de gagner entre 1h et 2h30 d’autonomie en fonction des modèles.

La qualité au niveau des capteurs photos a elle aussi été renforcée. Un nouveau capteur embarqué sur les iPhone 13 et 13 mini permet de capter 47% de lumière en plus. La stabilisation optique est par ailleurs disponible sur tous les modèles de la treizième génération. Enfin, une fonctionnalité d’autofocus est ajoutée sur le capteur ultra grand-angle. Ces différents éléments contribuent donc au format plus épais des iPhone 13.

Prix et Disponibilité.

Les 4 modèles sont disponibles depuis le 17 septembre en précommande. La sortie dans les magasins est quant à elle prévue pour le 24 septembre. Les prix sont similaires aux modèles de l’année précédente. L’iPhone 13 mini est disponible à partir de 809€ sans forfait. Le prix de l’iPhone 13 avec forfait passe à moins de 300€ chez certains opérateurs contre près de 900€ nu. Concernant l’iPhone 13 Pro Max, il est affiché dès 1259€. Une version 1 To est disponible pour ce dernier modèle. Avec un prix de 1839€, il s’agit de l’iPhone le plus cher de la gamme.