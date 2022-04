SFR Business propose l’iPhone SE 2022 pour 99€.

L’iPhone SE 2022 pour 99€ ? Une utopie selon vous ? Pas pour les clients de SFR business qui ont désormais la possibilité d’acquérir ce modèle d’Apple pour seulement 99€ hors TVA.

Quand on dit iPhone, on pense forcément à Apple et son smartphone mythique qui séduit un grand nombre de personnes sur la planète. Certaines apprécient le smartphone pour ses performances, ses avantages technologiques d’autre parce que tout simplement c’est un iPhone et ça fait Hype, chic… d’avoir un iPhone.

SFR Business passe à l’offensive.

Ainsi, la division professionnelle de l’opérateur français nous a envoyé une information qui séduira certains. Cette information est que l’opérateur propose ni plus ni moins l’iPhone SE 2022 pour 99€.

SFR Business rappelle que ce modèle est compatible avec le réseau 5G SFR. Que le téléphone est doté d’un écran Retina HD de 4,7 pouces qui le rend compact de manière à pouvoir tenir dans une poche.

Voici ce que nous dit l’opérateur sur sa page :

« Le nouveau smartphone Apple présente plusieurs innovations par rapport à ses prédécesseurs. – L’iPhone SE 2022 est désormais compatible avec le réseau 5G pour une fluidité à toute épreuve(2) – Avec son écran Retina HD de 4,7 pouces, l’iPhone SE 3ème génération persiste avec un format compact, qui lui permet de tenir facilement dans la poche. – Côté performances, l’iPhone SE 5G a tout d’un grand : puce A15 Bionic surpuissante, CPU 6 cœurs et Neural Engine 16 cœurs pour une expérience améliorée à tous les niveaux. – L’iPhone SE 2022 est doté d’un appareil photo grand angle de 12 MP à ouverture ƒ/1,8 avec zoom numérique jusqu’à 5x. »

Bon, évidemment, nul doute que pour profiter de ce prix, le professionnel devra s’acquitter d’un contrat PRO auprès de l’opérateur pour pouvoir profiter de son iPhone SE 2022 au prix de 99€.

Prix et Disponibilité.

Malheureusement, l’opérateur ne nous en dit pas plus sur le sujet et propose un formulaire que le professionnel devra remplir.